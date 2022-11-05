Золотые украшения снова в тренде: какие трендовые цвета осеннего лака для ногтей лучше всего сочетаются с ними

В осенне-зимнем сезоне золотые украшения оказались снова в тренде. Они придают образу красоту и утонченность. Ювелирные изделия из золота стали классикой, которая часто возвращается в моду. Они будут выглядеть еще привлекательнее, если вы подберете к ним подходящий маникюр. В статье мы расскажем, какие трендовые цвета осеннего лака для ногтей лучше всего сочетаются с золотыми украшениями.

Темно-красный

Темно-красный лак выглядит шикарно и стильно. Это классический осенний и зимний оттенок. Он гармонично сочетается с золотыми украшениями, так как создает резкий контраст с ними.

Темно-красный маникюр необязательно должен быть однотонным. Вы можете дополнить его блестящим декором, который будет гармонировать с сиянием золота.

Черный

Черный лак для ногтей придает образу больше элегантности. Он легко наносится, так как обладает очень высоким покрытием. Он красиво смотрится на любой форме ногтей и подчеркивает красоту золотых украшений.

Если вы хотите создать гламурный образ, добавьте к черному маникюру золотистый дизайн под цвет ваших ювелирных изделий.

Пастельные тона

Если вам не нравятся слишком насыщенные цвета маникюра, то выбирайте пастельные тона. Он выглядят стильно, но в то же время романтично и нежно. Это классика, которая никогда не устареет. Сдержанные и светлые оттенки подчеркнут блеск золотых украшений.

Попробуйте маникюр нежно-розового цвета. Он поднимет вам настроение в пасмурную погоду. Вы можете выбрать однотонный блестящий цвет или добавить дизайн в виде волн, как на фото ниже.

Если вам нравятся веселые расцветки лака, то создайте на нюдовом фоне разноцветный дизайн в пастельных тонах. Выбирайте для него самые светлые и нежные оттенки розового, голубого, оранжевого и зеленого. Добавьте несколько белых штрихов. Такой нейл-арт сочетается с тонкими и изящными кольцами.

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Глубокий синий

Если вы ищете смелый, но элегантный цвет, то выберите глубокий синий. Он выглядит очень стильно и неподвластен времени. Такой тон лака эффектно подчеркивает золотые ювелирные изделия. Он подойдет для тех, кому черный цвет кажется слишком мрачным.

Синий маникюр добавит нотку цвета в ваш зимний образ. Он хорошо сочетается с любыми дизайнами ногтей. Этот оттенок подойдет для всех случаев жизни.

Оттенки коричневого

Коричневый цвет пользуется большой популярностью осенью. Он идеально подходит для комбинации с золотыми украшениями. Вы можете покрасить каждый ноготь в свой оттенок коричневого.

Френч с неоновыми кончиками

Французский маникюр может быть не только пастельно-белым. Попробуйте покрасить кончики ногтей в яркие неоновые оттенки. Такой дизайн сочетается с золотыми кольцами любой формы.

Жемчужный маникюр

Белоснежный жемчужный маникюр станет одним из трендов зимнего сезона. Он придает блеск ногтям и подчеркивает золотые украшения. Он особенно красиво выглядит в сочетании с кольцами с жемчугом.

Заключение

К тонким и изящным золотым кольцам лучше подбирать яркие и броские тона лака. Если вы любите крупные украшения, то выбирайте более сдержанные оттенки маникюра, чтобы не перегружать образ.