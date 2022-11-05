На съемках «Обыкновенное чудо» Евгения Симонова чуть не погибла

На съемках «Обыкновенное чудо» чуть не погибла исполнительница главной роли Евгения Симонова. Других артистов также преследовали неприятности, Леонов перед съемками перенес инфаркт, а у Янковского случился сердечный приступ, Абдулов едва не погиб из-за лошади.

Фильм Марка Захарова «Обыкновенное чудо» вышел на экраны в 1979 году, сказка о любви Принцессы и заколдованного парня стала одной из самых популярных в СССР. Однако съемки картины вполне могли закончиться трагедией. Так, в процессе работы над картиной могла погибнуть Евгения Симонова. В выбранной режиссером локации в Люберецком песчаном карьере была лужа. Вся съемочная группа разместилась на одном из ее краев, тогда как исполнительница роли Принцессы – на другой стороне. После того, как в ответ на просьбу режиссера подойти ближе к воде, девушка закричала, не все даже поняли, что произошло. Как оказалось, Симонову начало затягивать вглубь зыбучих песков. Вытащить ее удалось только благодаря наличию на площадке пожарной машины.

Кроме того, актриса не переносила оружие и звуки выстрелов, поэтому для нее было психологически сложно стрелять из пистолета. Но на этом неприятности для артистов, занятых в фильме «Обыкновенное чудо», не закончились. Еще до старта съемок Евгений Леонов, воплотивший образ Короля, перенес инфаркт. Прямо во время работы сердечный приступ поразил Олега Янковского, экранного Волшебника. Из-за этого на период его госпитализации пришлось останавливать весь рабочий процесс.

Александр Абдулов отказался от привлечения в картину «Обыкновенное чудо» каскадеров. Все трюки актер исполнял сам, что едва не привело к травме. В эпизоде с лошадью он во время прыжка забыл высвободить ноги из стремян. Из-за этого лошадь провезла его по земле несколько десятков метров.