 

“И опять удивили”: цветущая Цымбалюк-Романовская слилась в экстазе с беглянкой Пугачевой

04.11.2022, 20:08, Разное
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Пианистка ведет активную светскую жизнь и активно поддерживает коллег и друзей, которые трудятся на культурном фронте страны. На этой неделе экс-жена Армена Джигарханяна отправилась во Владимир, чтобы присутствовать на открытии выставки Анатолия Зверева.

Артистка показала несколько работ и опубликовала видео под необычную композицию. Цветущая Виталина Цымбалюк-Романовская слилась в радостном экстазе с беглянкой Аллой Пугачевой, точнее с ее песней “Старинные часы”. Под хит Примадонны знаменитость спустилась по роскошной лестнице, продемонстрировав точеную фигуру, закованную в элегантную белую блузу и кожаные брюки.

Поклонники в комментариях оценили грациозность и красоту пианистки, осыпав ее комплиментами. “Несколько раз пересмотрела!”, “Красавица”, “Просто супер!”, “И опять удивили. Здорово!” – написали фанаты.

Судя по всему, у Виталины Цымбалюк-Романовской наметились интересные праздничные выходные, которые она решила отметить поездкой по Золотому кольцу. После Владимира пианистка отправилась в Суздаль, откуда записала “сторис” из храма. Стоит отметить, что звезда умеет себя развлечь – например, на прошлой неделе она ездила в Санкт-Петербург только для того, чтобы попасть на концерт Максима Фадеева.


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