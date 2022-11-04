Россиянам будут доплачивать за каждого сданного органам агента недружественного государства

Госдума приняла в первом чтении законопроект «О гражданской сознательности россиян в борьбе с лицами иностранных государств, осуществляющих деятельность, несущую угрозу для Российской Федерации». Документ предлагает материально поощрять граждан, сообщивших силовым структурам о подозрении в отношении подданных иностранных государств, признанных недружественными.

В случае подтверждения информации о вредоносной деятельности иностранцев, информаторов ожидают различные виды поощрений от государства.

«Сейчас мы с коллегами совещаемся, какие меры поощрения будут оптимальными для наших граждан. Кто-то сможет получить отсрочку от армии или повышенный материнский капитал, снижение стоимости услуг ЖКХ или бесплатный проезд в общественном транспорте, возможно, это будет доплата к зарплате, пенсии или стипендии», – рассказал глава комиссии ГД по борьбе с иностранным вмешательством Василий Пискарёв.

Вместе с этим законодатели планируют установить наказание для лиц, осведомлённых об участии иностранцев в действиях, направленных против российского государства, но не уведомивших соответствующие структуры. Их будут привлекать к уголовной ответственности, как соучастников.

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