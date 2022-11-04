 

Петербуржцы пожаловались на неубранные пакеты с мусором после прошедшего неделю назад субботника

04.11.2022, 19:30, Разное
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В Петербурге жители пожаловались на неубранные пакеты с листьями и мусором, которые остались после общегородского субботника 29 октября. Причем в команде губернатора Александра Беглова не раз заявляли о важности мероприятия, но подошли к нему, судя по всему, весьма халатно.

Локальный паблик «Дежурный по Питеру» опубликовал соответствующее фото с черными пакетами на газонах,  оставшихся после субботника.

Источник фото: Pr Scr https://vk.com/d_piter

«Субботник прошел, а пакеты с мусором и листвой так и не вывезли», — подчеркивает администрация группы.

Любопытно, что чиновники много раз говорили о важности этого мероприятия – всех призвали выйти и помочь убрать город. Даже градоначальник отметился.

«Рассчитываем, что эпидемическая обстановка в этом году позволит нам 30 апреля провести большой общегородской субботник. Заранее приглашаю всех петербуржцев принять в нём участие», — сказал он.

Естественно, что после субботника на сайте Смольного появился отчет о проделанной работе. Однако профильные структуры города спустя неделю не смогли вовремя вывезли пакеты с мусором и листвой. Это в очередной раз демонстрирует отношение ответственных лиц к подобной полуобщественной работе. Ранее в Петербурге раскритиковали работников жилкомсервисов за «показушную» уборку листвы.


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