Петербуржцы пожаловались на неубранные пакеты с мусором после прошедшего неделю назад субботника

В Петербурге жители пожаловались на неубранные пакеты с листьями и мусором, которые остались после общегородского субботника 29 октября. Причем в команде губернатора Александра Беглова не раз заявляли о важности мероприятия, но подошли к нему, судя по всему, весьма халатно.

Локальный паблик «Дежурный по Питеру» опубликовал соответствующее фото с черными пакетами на газонах, оставшихся после субботника.

Источник фото: Pr Scr https://vk.com/d_piter

«Субботник прошел, а пакеты с мусором и листвой так и не вывезли», — подчеркивает администрация группы.

Любопытно, что чиновники много раз говорили о важности этого мероприятия – всех призвали выйти и помочь убрать город. Даже градоначальник отметился.

«Рассчитываем, что эпидемическая обстановка в этом году позволит нам 30 апреля провести большой общегородской субботник. Заранее приглашаю всех петербуржцев принять в нём участие», — сказал он.

Естественно, что после субботника на сайте Смольного появился отчет о проделанной работе. Однако профильные структуры города спустя неделю не смогли вовремя вывезли пакеты с мусором и листвой. Это в очередной раз демонстрирует отношение ответственных лиц к подобной полуобщественной работе. Ранее в Петербурге раскритиковали работников жилкомсервисов за «показушную» уборку листвы.