Мат может быть уместным, не вредным, а полезным?

Британские ученые озаботились проблемой сквернословия. Думаете, как отучить жителей Туманного Альбиона материться? Как бы не так!

Признавая, что ненормативная лексика может вызвать шок и расстроить оппонентов, они ничтоже сумняшеся заявляют, что ругань может использоваться как «мощный и интеллектуальный» инструмент для общения и самовыражения. Правда, в зависимости от обстоятельств.

Тамошние исследователи уверены, что только в прошлом обсценная лексика рассматривалась как признак низкого интеллекта или недостаточного словарного запаса, а потому эта тема мало исследовалась. Сейчас же эти новаторы в сфере лингвистики решили, что пора изменить традиционный взгляд на мат.

По последним данным пресловутых британских ученых, брань может оказать положительное влияние на отношения, если она применяется для демонстрации признаков солидарности или радости. Использование таких сильных слов может заставить людей выглядеть более убедительно и жизнерадостно.

Мало того, ругательства могут помочь справиться с конфронтационными ситуациями, когда возникает резкое противостояние или столкновение взглядов. Например, урегулировать агрессивное поведение на дороге или снизить боль. Сквернословие может даже улучшить производительность во время работы, говорят эксперты.

Ученые из Кильского, Ольстерского и Вестминстерского университетов изучили 100 академических работ о нецензурной брани и обнаружили, что она явно отличается от всех других языковых форм своей эмоциональной силой. Мат может даже возникать не там, где обычная речь, а в другой части мозга.

Они определили несколько «в целом положительных целей повседневных ругательств», включая выражение таких эмоций, как «радость, гнев, волнение и страх», «товарищество [и] солидарность» среди друзей. Брань может «вызывать эмоциональное возбуждение» у слушателя, а «также повысить достоверность и убедительность как говорящих, так и их сообщений». Ее можно использовать также для «юмора и вербального акцента».

Хотя новые данные подчеркивают, что ненормативные выражения имеют множество физиологических, когнитивных, эмоциональных и интерактивных эффектов, сообщение об открытии сопровождается предупреждением, что люди должны быть осторожны, когда они собираются ругаться, помня, где и с кем рядом они находятся.

Сторонники глубокого изучения обсценной лексики переживают, что в текущем исследовании не раскрыт вопрос о том, откуда мат берет свое начало, и пытаются ообъяснить его недостаточную популярность в Великобритании:

«У людей есть какой-то детский опыт наказания со стороны взрослых за ругань и память об этой неприятной встрече остается с человеком и навсегда ассоциируется с руганью».

Источники информации и картинок: mirror.co.uk, ktonanovenkogo.ru, chexov.net

—