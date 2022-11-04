Как подбирать осеннюю обувь под такие модные вязаные платья сезона: актуальные модели и лучшие миксы

К сожалению, жаркие летние дни закончились. Шорты и укороченные топы отправляются в шкаф до весны. Теперь настала очередь более теплой и удобной одежды, такой как длинные вязаные платья, которые возвращаются в моду последние 2-3 года. Если вы уже выбрали свою модель на осень, пришло обуви и аксессуаров.

Вязаные платья — идеальный выбор как для теплых, так и для холодных дней

Начиная с сентября можно доставать их из недр гардероба. Теперь любимое платье будет востребовано до весны. Оно согревает, украшает и дарит настроение каждый день.

С чем носить вязаное платье

Можно смело определить его в категорию универсальных нарядов. В зависимости от покроя, длины и цвета, оно подойдет как для повседневной жизни или прогулки по парку, так и для особого случая, например коктейля или концерта. Помимо классических моделей черного или телесного бежевого цвета рассмотрите вишнево-красные или горчично-желтые, они идеально подходят для вечеринок.

Еще одним преимуществом вязаного платья является то, что его легко комбинировать с другой одеждой и аксессуарами, такими как сумки, украшения или обувь. В солнечные осенние дни его можно носить без куртки или пальто, а холодными вечерами сочетайте с пуховиком или тренчем.

Женщинам, предпочитающим короткие наряды, рекомендуем более длинное пальто ниже колена.

Какую обувь носить осенью

Что делает вязаное платье обязательным элементом гардероба, так это универсальность. Его можно сочетать с любой моделью обуви. Ваш выбор может варьироваться в зависимости от стиля или случая. Вот несколько вариантов нарядов и обуви. На фото ниже наряд дополнен фетровой шляпой и ботильонами телесного цвета.

Удобные ботинки – отличная пара для платья

Вовсе не обязательно носить каждый день сапоги на каблуках. Ботинки челси в этом году становятся невероятно популярными. Благодаря легкой подошве и эластичным вставкам на боках эти ботильоны удобные, прочные и, главное, стильные. Кроме того, такую ​​обувь можно сочетать практически с любым нарядом.

Если вы хотите выглядеть более элегантно, выбирайте лакированные модели с высоким каблуком. Ботинки челси с плоской толстой подошвой подойдут для повседневного использования. Дополните образ круглыми солнцезащитными очками и кожаной сумкой-мешком соответствующего цвета.

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Внимание к аксессуарам

Одно и то же платье может выглядеть совершенно по-разному, в зависимости от того, с чем его надеть. Поэтому внимательно выбирайте обувь и сумочки. Эффектно смотрится, когда они дополняют друг друга по деталям отделки или совпадают по цветовой палитре. Оригинальности добавляет и плавный переход, когда кремовое платье дополняется светло-коричневой сумочкой и темно-коричневыми сапожками.

Экспериментируйте с обувью и аксессуарами

Имея в гардеробе всего 2-3 платья, вы можете каждый день выглядеть оригинально и ярко. Аксессуары полностью меняют образ, поэтому запасайтесь пряжками, поясами, сапожками разного цвета и фасона, а также сумочками, начиная от клатчей и заканчивая объемными мешками. Сочетайте между собой разные элементы, чтобы получать свежий образ.

Вязаное платье и высокие сапоги

Если вы носите короткое платье-свитер, лучше сочетать его с практичной обувью, чтобы вам было тепло и уютно. Сапожки могут быть как на каблуках, так и на плоской подошве. Дополните свой наряд тренчем, и вы готовы к выходу.

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Выбирайте трикотажное платье с боковым разрезом, открывающим верхнюю часть высоких сапог. Так формируется безупречный вечерний образ.

Яркий образ для прогулки

Если вы хотите сделать акцент на платье, то подбирайте сумочку и туфли светлых, нейтральных оттенков. Тогда оригинальный цвет или броский рисунок на платье станет центральной фигурой образа.

И наконец, одевайтесь, в соответствии со своим настроением. Тогда одежда станет лишь дополнением внутреннего мира, что интуитивно замечают окружающие.