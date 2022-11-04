 

82-летний Виторган показал видео со свадьбы с молоденькой красоткой: Шикарные оба!

04.11.2022, 18:45, Разное
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В личном блоге актера появилось видео со свадьбы. На кадрах молоденькая красотка в желтом платье выходит из церкви под руку с элегантным господином. Как оказалось, это племянница супруги Эммануила Виторгана Авиталь. Она отправилась под венец с британским актером Джеймсом Александром.

82-летний артист показал видео с трогательным моментом и написал пожелания молодоженам. “Поздравляем вас, дорогие! Будьте счастливы!” – заявила знаменитость. Поклонники присоединились к поздравлениям, отметив элегантный образ жениха и красоту невесты.

“Совет да любовь молодым”, “Горько! И долгий влюбленный жизненный путь молодоженам”, “Шикарные оба! Счастья на всю жизнь ! Платье необыкновенное, волосы чудо просто, невеста легкая, воздушная ! Жених – огонь!”, “Благословений на долгие, счастливые годы”, – написали в комментариях.

Напомним, Эммануил Виторган, несмотря на преклонный возраст, пышет здоровьем и энергией. Возможно, все дело в том, что расслабиться ему не дают маленькие дети. У актера и его третьей супруги Ирины Млодик подрастают девочки-погодки, рожденные благодаря суррогатной маме. Пара делает все для любимых наследниц, которые, как уверены многие, очень похожи на своего старшего брата Максима.


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