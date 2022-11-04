 

Тренд для смелых: как сделать блестящую кожу в стиле вампиров из “Сумерек”

04.11.2022, 17:44, Разное
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В TikTok встречается немало интересных и необычных бьюти-трендов, которые с радостью берут на вооружение неординарные личности. Один из последних – кожа вампира. Вспомните захватывающую кинокартину «Сумерки» и ее харизматичного героя Эдварда Калена. Его кожа, казалось бы, проста, но, в то же время, наполнена загадочным блеском. Желаете добиться такого эффекта?

Как это сделать

Если вам хочется привлечь к себе внимание оригинальным мейк-апом, попробуйте этот вариант. При ярком освещении кожа вампира смотрится просто невероятно!

А добиться такого эффекта очень легко. Вам понадобятся только основа и какие-либо блестки. Использовать можно хайлайтер, мерцающие тени для век, рассыпчатый блеск… Главное, чтобы частицы блесток не были крупными.

Итак, можно приступать к созданию образа. Нанесите на тыльную сторону ладони тональную основу и блестки. Перемешайте все с помощью кисти.

Нанесите блестящую основу на свое лицо. Блестки будут видны по всей поверхности кожи.

Для того чтобы добиться еще более эффектного результата, нанесите на надбровные дуги и скулы блестящий хайлайтер. Вы создадите идеальный образ вампира.

Конечно, это достаточно смелое решение. Не для повседневного применения. И уж, тем более, не для серьезных строгих мероприятий. Тем не менее, количество просмотров и лайков уже превышает 1,5 миллиона.


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