 

Столичный рынок в октябре пополнили два ЖК

04.11.2022, 17:25, Разное
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По итогам октября на столичном рынке жилья начались продажи в двух новых жилых комплексах – проекте Insider от компании “РКС-Девелопмент” в Даниловском районе и микрорайоне “Дзен-кварталы” от группы “А101” в Новой Москве.

Если рассматривать уже реализуемые проекты, то внутри МКАД в октябре начались продажи в 14 корпусах, за МКАД – в 26 корпусах (в том числе 17 домов в Новой Москве).

Внутри МКАД самые дешевые квартиры предлагаются в новых корпусах в жилых комплексах от группы “ПИК”. В микрорайоне “Ютаново” в районе Чертаново Южное квартиру-студию площадью от 19,9 кв. м можно приобрести по цене от 5,1 млн рублей. В квартале “Открытый парк” цены на жилье площадью от 19,8 кв. м стартуют от 5,9 млн рублей. Строительство корпусов завершится в конце 2024 – начале 2025 года.

За МКАД самый низкий ценник действует в комплексе “Алхимово” от группы “Самолет” в Новой Москве. Квартиры площадью от 21,7 кв. м предлагаются по цене от 4,2 млн рублей. Ввод новых домов ожидается до конца 2024 года.

От 4,3 млн рублей начинаются цены в новых домах в проекте “Никольские луга” от ГК “ПИК” на Варшавке. Минимальная площадь квартир – 20 кв. м. Корпуса будут также построены до конца 2024 года.


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