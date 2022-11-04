“Было душевно, здорово, весело”: жена Игоря Николаева объявила о разводе

Годы пролетают как секунды, особенно тогда, когда речь идет о чужой жизни.

Казалось,

Игорь Николаев только только расстался с Наташей Королевой, ан нет: он уже отметил 12-летнюю годовщину со дня свадьбы с Юлиев Проскуряковой. Более того, их с Юлией дочери уже исполнилось 7 лет.

Возможно, дело в том, что семейная жизнь пары проходит тихо и без единого скандала. Секрет их счастья, по мнению некоторых, заключается в том, что и у Игоря Николаева, и у Юлии Проскуряковой есть свои личные рабочие задачи. В то время, пока композитор занимается музыкой, его жена… снимается в кино!

Пару часов назад в своем личном блоге Юлия Проскурякова поделилась серией фотографий со съемочной площадки. Оказывается, она сыграла главную роль в фильме “Слезы осушит ветер”. На этот опыт ее подтолкнуло то, что совсем недавно она получила диплом режиссера и смогла применить свои знания на практике.

Она трогательно поблагодарила всех своих коллег, занятых в съемках картины, отметив, что будет очень скучать по каждому из них. В фильме у нее была семья и дети, поэтому новостью об окончании съемок жена Игоря Николаева будто бы объявила о разводе с экранным мужем.

“Это было невероятно душевно, здорово, весело, порою грустно. Очень было сложно расставаться. Мы очень привыкли и привязались”, – отметилась в комментарии под постом экранная дочь Юлии Проскуряковой.