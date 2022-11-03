“Дурное влияние Запада?”: американская дочь Агутина сменила пол и отпустила усы

Заслуженные артисты России Леонид Агутин и Анжелика Варум поженились в 2000 году, хотя встречаться начали еще раньше. Единственной наследницей музыкантов за 22 года брака стала Елизавета-Мария, которая, кстати, носит не только двойное имя, но и двойную фамилию отца и матери. Дочь звезд эстрады родилась в 1999 году, а уже в 2003 ее о отвезли в США.

Наличие американской родни, к слову, уже сыграло с певцами злую шутку. Так,Анжелика Варум очень остро отреагировала на происходящие в мире политические события. Она оставила в социальных сетях ряд критических текстов, после чего на длительное время пропало из виду. Артистка даже не посещала светские мероприятия.

Леонид Агутин, напротив, оказался куда более сдержанным и сохранил молчание. Хотя в итоге на критику нарвались оба супруга. Если от исполнительницы хита “Ля-ля-фа” требовали извинений, то от “Босоного мальчика” отечественной эстрады больше ждали разъяснений.

Певца призвали определиться, кого он больше поддерживает: страну или жену. При этом любой отъезд музыкантов за границу записывали как бегство к американской дочери. Впрочем, ей-то внимание родителей не помешало.

На днях Елизавета-Мария шокировала народ новым образом. Она придумала весьма своеобразный костюм на Хэллоуин, который в США отмечают с размахом. Дочь артистов на одну ночь сменила пол, переодевшись в мужчину. Она даже опустила бутафорские усы.

Наследница Леонида Агутина и Анжелики Варум поделилась новым образом в социальных сетях, на что подписчики отреагировали довольно бурно. Никто не понял, чей костюм выбрала девушка. “Что это? Дурное влияние Запада? Смена пола?”, – удивились комментаторы.