Пасмурный праздник

В День народного единства небо над центрально-европейской части России будет закрыто плотными облаками, местами осыпающимися незначительным мозаичным снегом.

Виной тому – холодная тыловая часть циклона, обрушившегося обильными снегопадами на Среднее Поволжье и Южное Приуралье, где уже формируется внушительный снежный покров, отмечают метеорологи.

В эти праздничные и выходные дни по температурному фону (среднесуточные показания термометров будут колебаться около 0 градусов) будут балансировать на грани метеорологической зимы, однако природа не позволит пересечь этот климатический рубикон.

В Москве и Санкт-Петербурге в дневные часы до 5 градусов тепла, ночью не ниже +1. В Ярославской области на пару градусов холоднее.

Атмосферное давление 4-6 ноября 750-748 мм ртутного столба. Ветер переменных направлений, до 4 метров в секунду.

На следующей неделе в атмосфере установится западно-восточный перенос воздушных масс, подогретых Гольфстримом. Североатлантические циклоны повысят температуру и принесут с собой пасмурную погоду с осадками в смешанной фазе, а к середине недели постепенно переходящими в дожди.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым теплым 4 ноября было в 1967 году: +10,2 градуса. А в этот день 1976 года в городе было очень холодно: -20 градусов.