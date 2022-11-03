Золотые листья и френч с необычными кончиками: 10 маникюрных трендов ноября, которые нельзя пропустить

Маникюрные тенденции ноября отличаются яркостью и красотой. Нас ждут как оригинальные новинки, так и возвращение дизайна и оттенков из прошлого. Среди этого разнообразия идей нейл-арта вы всегда найдете тот вариант, который подходит вам. В статье мы приведем 10 маникюрных трендов ноября, которые нельзя пропустить.

Маникюр “под камень”

Эта идея маникюра вдохновлена драгоценными камнями, покрытых прожилками. Сама по себе такая тенденция не нова. Но в ноябре 2022 года мраморный маникюр будет отличаться яркостью, натуралистичностью и богатством красок. Он будет в совершенстве имитировать рисунок камней.

Минималистичный нейл-арт

В ноябре и декабре 2022 года в моде будут ногти квадратной и миндалевидной формы со скромным минималистичным маникюром. Станут популярны строгие геометрические узоры, выполненные в оранжево-коричневой осенней гамме.

Красные ногти

Этот классический цвет станет одной из модных тенденций ноября. Он имеет несколько оттенков – от рубинового до бордового и малинового. Такие тона подходят как юным девушкам, так и зрелым дамам.

“Бархатные” ногти

“Бархатные” ногти вошли в моду относительно недавно. В ноябре они будут на пике популярности. Вы можете легко достичь такого эффекта. Просто нанесите на ногти лак вашего любимого цвета, а сверху покройте их прозрачной эмалью с мелкими мерцающими частицами.

Землистые тона

Землистые оттенки возвращаются в маникюрную моду каждый раз, когда наступает осень. Ноябрь 2022 года не является исключением. Эти тона подходят для женщин любого возраста.

Землистый цвет может быть разнообразным – от коричневого до серого. Вы можете попробовать любой из этих тонов или покрасить каждый ноготь в свой оттенок.

Масляно-зеленый

Масляно-зеленые тона маникюра – одна из лучших тенденций ноября. Это насыщенные и в то же время классические оттенки.

Этот цвет варьируется от оттенка нефрита до хаки. Вы можете использовать его как для однотонного маникюра, так и для для кончиков ногтей, если вам нравится френч.

Теплая осенняя палитра

Теплая осенняя палитра остается популярной и в ноябре. В моде будут оранжевые, коричневые и бордовые оттенки, напоминающие об опавших листьях.

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Вы можете использовать эти тона для создания яркого нейл-арта на нюдовой основе. Вы также можете использовать оранжевый цвет в качестве фона и нанести на него рисунок из черных брызг.

Золотые листья

Рисунок в виде золотых листьев выглядит очень нарядно и эффектно. В качестве фона вы можете использовать как глянцевый, так и матовый лак. Золотистый блестящий рисунок красиво выделяется на черной, темно-коричневой и бордовой основе.

Френч с необычными кончиками

Одним из трендов ноября станет французский маникюр с необычными кончиками. Если у вас короткие ногти, то покрасьте их концы в металлический цвет.

На длинных кончиках ногтей вы можете создать животные дизайны, например покрасить их “под зебру” или “под леопарда”.

Осенние рисунки

Покрасьте ногти в светлые оттенки рыжего и нанесите рисунок в виде желтых кленовых листьев с темным контуром. Вы можете создать такой дизайн на нескольких ногтях, а остальные – покрасить в оранжевый и черный цвет.

Заключение

Попробуйте в ноябре оттенки и дизайны маникюра, о которых мы рассказали. Среди них вы найдете цвета и рисунки, которые подходят к вашей форме ногтей и общему стилю.