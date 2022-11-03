 

Эксгибиционизм души: Фильм Михалкова «Анна: от 6 до 18» снимали 12 лет

03.11.2022, 16:45, Разное
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Знаменитый оскароносный режиссер Никита Михалков снимал фильм «Анна: от 6 до 18» снимал его 12 лет. Экспериментальный проект отобразил весь период детства и подросткового периода дочери, что не понравилось самой девушке, которая назвала картину «эксгибиционизмом души».

Съемки документальной биографии дочери Никиты Михалкова длились рекордно долгий срок. Чтобы отобразить в фильме «Анна: от 6 до 18 лет» историю детских лет, подросткового времени и взросления своего второго ребенка, режиссеру понадобилось 12 лет. Стоит отметить, что Анна Михалкова, как и другие дети кинематографиста, сыновья Степан и Артем и дочь Надежда, также пошли по отцовской стезе. Все они снимались в кино, играли в театре, а также занимались продюссированием. Анна Михалкова также была удостоена звания заслуженной артистки Российской Федерации.

Сам фильм построен в виде чередования семейной хроники и кадров из истории Советского Союза, событий тех времен, когда Анна взрослела от 6 до 18 лет. Следует отметить, что главной героине картины она абсолютно не понравилась. По ее словам, лента стала для нее настоящим «эксгибиционизмом души».

Начатый в 1980 году фильм вышел только в 1993-м, вместе со всей огромной страной персонажи ленты пережили не только изменения в жизни, но и трансформации огромной страны и даже ее распад. Вместе с главной героиней на экране предстали также сам режиссер и его трое других детей. Масштабный труд Никиты Михалкова был отмечен как в России, так и на международных кинофестивалях в Германии и США.


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