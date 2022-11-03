“Похороны”: актер Адабашьян рассказал о смерти жены
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77-летний актер и
драматург Александр Адабашьян прославился сотрудничеством с режиссером Никитой
Михалковым. Особенно яркими стали работы в фильмах “Свой среди чужих, чужой
среди своих” и “Раба любви”. Интересно, что именно во время
съемок “Рабы любви” Александр познакомился с Мариной Лебешевой,
ставшей впоследствии его первой женой.
Актрисы не стало
через три года после свадьбы. Причиной послужила серьезная болезнь, которую не смогли
вовремя диагностировать. О подробностях смерти жены
он рассказал Борису Корчевникову на программе “Жизнь и судьба”.
“Поначалу считалось,
что у Марины был сепсис, а потом оказалось, что во всем виновата какая-то
системная болезнь крови. Это выяснилось только после смерти жены. Началась
вся эта эпопея — похороны и прочее”, —
с грустью вспоминает Александр Артемович.
К счастью, спустя время
мужчина встретил другую женщину, которая стала его супругой на долгие
десятилетия. Вместе Александр Адабашьян и Екатерина Шадрина воспитали двоих
детей, а теперь помогают заботиться о семерых внуках.
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