 

“Похороны”: актер Адабашьян рассказал о смерти жены

03.11.2022, 16:35, Разное
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77-летний актер и
драматург Александр Адабашьян прославился сотрудничеством с режиссером Никитой
Михалковым. Особенно яркими стали работы в фильмах “Свой среди чужих, чужой
среди своих” и “Раба любви”. Интересно, что именно во время
съемок “Рабы любви” Александр познакомился с Мариной Лебешевой,
ставшей впоследствии его первой женой.

Актрисы не стало
через три года после свадьбы. Причиной послужила серьезная болезнь, которую не смогли
вовремя диагностировать. О подробностях смерти жены
он рассказал Борису Корчевникову на программе “Жизнь и судьба”.

“Поначалу считалось,
что у Марины был сепсис, а потом оказалось, что во всем виновата какая-то
системная болезнь крови. Это выяснилось только после смерти жены. Началась
вся эта эпопея — похороны и прочее”, —
с грустью вспоминает Александр Артемович.

К счастью, спустя время
мужчина встретил другую женщину, которая стала его супругой на долгие
десятилетия. Вместе Александр Адабашьян и Екатерина Шадрина воспитали двоих
детей, а теперь помогают заботиться о семерых внуках.


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