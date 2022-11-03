“Похороны”: актер Адабашьян рассказал о смерти жены

77-летний актер и

драматург Александр Адабашьян прославился сотрудничеством с режиссером Никитой

Михалковым. Особенно яркими стали работы в фильмах “Свой среди чужих, чужой

среди своих” и “Раба любви”. Интересно, что именно во время

съемок “Рабы любви” Александр познакомился с Мариной Лебешевой,

ставшей впоследствии его первой женой.

Актрисы не стало

через три года после свадьбы. Причиной послужила серьезная болезнь, которую не смогли

вовремя диагностировать. О подробностях смерти жены

он рассказал Борису Корчевникову на программе “Жизнь и судьба”.

“Поначалу считалось,

что у Марины был сепсис, а потом оказалось, что во всем виновата какая-то

системная болезнь крови. Это выяснилось только после смерти жены. Началась

вся эта эпопея — похороны и прочее”, —

с грустью вспоминает Александр Артемович.

К счастью, спустя время

мужчина встретил другую женщину, которая стала его супругой на долгие

десятилетия. Вместе Александр Адабашьян и Екатерина Шадрина воспитали двоих

детей, а теперь помогают заботиться о семерых внуках.