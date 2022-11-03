Сосны, берегоукрепление и безопасность

На стадионе «Сатурн» посадили сосны

30 молодых деревьев высадили сегодня в рамках благоустройства спортивного объекта.

Местом озеленения выбрали участок, где раньше располагалась Западная трибуна. Работы по озеленению решили провести по инициативе тренерского состава СШОР № 2 имени ЗТР А.Р. Елфимова.

— Все мы хотим сделать наш стадион более красивым. Спортивные сооружения — это, конечно, основная составляющая «Сатурна». Но благоустройство в виде зелёных насаждений тоже важно. И когда мы запустим «Сатурн» в эксплуатацию летом следующего года, надеемся, что сосны приживутся и будут радовать посетителей, — сказал директор СШОР № 2 им. А. Р. Елфимова Александр Цыбулько.

— Стадион «Сатурн» — гордость Рыбинска. Хорошо, что администрация нашла средства и выделила деньги на благоустройство: укладку плитки внутри спортивного ядра стадиона и устройство пешеходных дорожек. А мы со своей стороны решили тоже поддержать — посадить сосны, — прокомментировал общественник Владимир Беспалько.

Зимой руководство спортшколы № 2 планирует провести на стадионе праздник, посвященный зимним видам спорта.

Работы по строительству берегоукреплений в Рыбинске: отставаний по срокам нет

Все работы, запланированные до наступления заморозков, сделаны в полном объеме. На сегодняшний день подрядчик выполнил 37% от общего объема, рассчитанного на два года.

1 марта 2022 года в Рыбинске был заключен контракт на выполнение строительства берегоукреплений от ДК «Вымпел» до ДС «Полёт». В течение этого времени подрядчик — компания «ЕКС», выполнила все намеченные до зимнего периода работы.

— Выполнены работы по вертикальной планировке, по устройству ростверка, шпунтов, зуб упора и каменная наброска. Все выполняется в графике, задержек нет. Сейчас на объекте задействованы 25 сотрудников компании и десять единиц специализированной техники, — рассказал начальник управления строительства Алишер Рустамов.

Зимой будут продолжены работы, которые не зависят от температурного режима. Подрядчик начнет подготовку к следующему этапу строительства берегоукреплений — монтажу железобетонных конструкций.

Срок окончания контракта — ноябрь 2023 года. К этому сроку на участке берега протяженностью 1150 метров должен появиться пирс, смотровая площадка и технологический спуск для пожарных машин к воде.

В школах Рыбинска усилят трудовую дисциплину

К уже существующим мерам безопасности, которые предприняты в городских школах, департаментом образования вводится дополнительная – запрет на несанкционированные визиты не только родителей, но и любых контактов рабочего коллектива – педагогов и сотрудников с посторонними.

Мера призвана предусмотреть нештатные ситуации, аналогичные трагедии, случившейся 2 ноября в СОШ №43. В настоящее время в школах (и других образовательных организациях) города Рыбинска действует правило: проход в школу строго регламентирован и возможен только при согласовании с одним из работников учреждения: директор, заместитель директора, классный руководитель, учитель-предметник.

– Этот порядок определен и обсуждается на родительских собраниях в начале каждого учебного года. Необоснованные визиты, нарушающие общий порядок, в том числе требования безопасности, пресекаются сотрудником школы, контролирующим пропускной режим. Свободного входа в образовательные учреждения быть не должно. Если происходит по-другому – это нарушение со стороны и родителей учащихся и воспитанников, и образовательной организации. Ответственность за это возложена на руководителя организации, – прокомментировала первый заместитель директора департамента образования Светлана Смирнова. – Случившееся в школе №43 – сигнал для дополнительной работы с персоналом каждого учреждения о недопустимости решения домашних вопросов и проблем на рабочем месте. Дополнительные инструктажи с руководителями образовательных организаций уже проведены руководством департамента.

В настоящее время территории образовательных учреждений находятся под видеонаблюдением, установлен контроль за целостностью ограждения периметра. Вход в здание осуществляется через домофон или звонок. Здания во время пребывания в нем детей закрыты для свободного входа и выхода. При необходимости используется «тревожная кнопка», которая есть в каждом учреждении, в том числе и в детских садах. По её сигналу в считанные минуты выезжает военизированная охрана Росгвардии.