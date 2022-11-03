В России вырос спрос на стрелочников
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Ведущие рекрутинговые агентства России обратили внимание на резко возросший интерес работодателей к давно забытой профессии стрелочника.
Эксперты отмечают, что она может послужить отличным стартом или стать перезапуском карьеры. Несмотря на высокие нагрузки и большие риски, всё с лихвой компенсируется низкой конкуренцией и острой нехваткой этих специалистов в экономике.
Примечательно, что РЖД является не единственным и даже не основным нанимателем для этого весьма специфического ремесла. Стрелочников ищут компании самого разного калибра и формы собственности, в самых разных сферах и регионах.
– Мы не до конца ещё разобрались в этом феномене, но готовы быстро закрыть возросший спрос, тем более, что у стрелочника довольно низкий порог входа в профессию, – рассказали в
ведущем столичном агентстве по найму персонала.
В министерстве труда и социальной защиты приветствовали новый тренд и предоставили следующий комментарий:
– Да, сегодня спрос на стрелочников заметно опережает предложение, и мы оказались не совсем готовы закрыть столько новых вакансий. Но хорошая новость заключается в том, что отечественный работодатель наконец-то готов инвестировать в сотрудников, занятых производительным трудом.
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