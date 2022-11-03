Дермароллер стимулирует кровообращение: четыре лучшие процедуры по уходу за кожей лица осенью

Иногда даже самых лучших домашних средств недостаточно для того, чтобы поддерживать кожу в норме. Нужно хотя бы раз в неделю посещать профессионального косметолога в салоне. Там проводятся специальные процедуры, способствующие регенерации кожи, разглаживанию морщин и сохранению упругости. Не все из них можно проводить круглый год, есть такие, которые целесообразно использовать только в определенный сезон. Вот 4 самые эффективные процедуры для лица, которые стоит попробовать осенью.

Дермароллер

Дермароллер — это многоцелевая процедура, которая стимулирует процессы, необходимые для обновления клеток. Она помогает в борьбе с начальными признаками старения кожи. Цилиндр с крошечными иглами буквально творит чудеса с кожей, усиливая регенерацию эпидермиса, разглаживая морщины и удаляя пигментные пятна.

Процедура нормализует кровообращение и клеточный метаболизм, улучшает поступление важных питательных веществ. Не зря ее называют процедурой индукции коллагена. В результате катания ролика по коже, выработка коллагена переключается на более высокий уровень. Это способствует сохранению эластичности кожи. Поскольку крошечная игла прокалывает тонкие каналы, активные ингредиенты, нанесенные после использования дермароллера, проникают намного глубже в слои кожи.

Хотя многие говорят, что ради красоты нужно страдать, эта процедура совсем не болезненная. Так как она оставляет минимальный след, ее можно делать в любое время суток. В результате лечения появляются красные пятна, которые быстро исчезают. Для достижения большего эффекта необходимо несколько сеансов, желательно повторять процедуру через более длительные промежутки времени.

Отшелушивание фруктовыми кислотами

Если и есть что-то, что стоит доверить профессионалу, так это однозначно пилинг. Хотя можно экспериментировать с отшелушивающими средствами в домашних условиях, с ними можно легко переборщить. Не говоря уже о более сильных активных ингредиентах, которые можно использовать в косметической среде. Кожа осенью буквально жаждет регенерации, поэтому ее желательно освежить и избавиться от омертвевших клеток.

В случае эксфолиации фруктовыми кислотами вам не нужно бояться, что ваша кожа лица будет слезать слоями. Эта косметическая процедура бережно обновляет эпидермис, ее можно с успехом использовать при кожных болезнях, шрамах и морщинах. Стоит запланировать лечение на осенне-зимний период. В результате пилинга кожа становится чувствительной, особенно к солнечным лучам, и для эффектного результата потребуется несколько сеансов.

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Пилинг стимулирует выработку коллагена, удаляет шрамы от угревой сыпи, разглаживает морщины и наполняет кожу энергией. Поскольку это бережная салонная процедура по уходу за кожей, она не оставляет грубых следов и может выполняться в любое время суток в осенне-зимний период.

Глубокий лазерный пилинг

Лазерный глубокий пилинг также целесообразен осенью, так как делает кожу более чувствительной к свету. Процедура является улучшенной версией косметического пилинга. Он обновляет эпидермис с помощью лазерного аппарата и излучаемого им инфракрасного света.

Лучше всего то, что лечение можно настроить в зависимости от типа кожи и имеющихся проблем. Поэтому его может попробовать практически каждый, кто хочет освежить цвет лица. Пилинг не только оказывает свое действие на поверхность кожи, но и проникает в более глубокие слои. Отлично борется с морщинами, пигментными пятнами и рубцами.

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Также эта процедура эффективно стимулирует процессы регенерации клеток. Помимо индивидуальной настройки, огромным преимуществом является то, что всего один сеанс обещает впечатляющие результаты. Не обязательно посещать косметолога 5-10 раз, все зависит от состояния кожи.

Окситерапия

Окситерапия – одна из самых популярных процедур омоложения кожи, что во многом объясняется ее мягкостью. Как и другие активные ингредиенты и питательные вещества, эпидермис нуждается в кислороде, чтобы сохранить свой молодой, эластичный и свежий вид. Процедура доступна в нескольких формах, каждый раз стоит выяснить, какое средство для красоты кожи использует данный салон или косметолог.

Окситерапия способствует борьбе со свободными радикалами, разглаживает морщины и освежает кожу. Эту процедуру для лица можно проводить не только осенью, хотя идеальное время во многом зависит от того, используется ли она отдельно или в сочетании с другими методами ухода. Если это связано с отшелушивающей процедурой, кожу лица необходимо беречь от сильного солнечного света.