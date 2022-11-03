 

Алла Пугачева отказалась сниматься в фильме «Зимний вечер в Гаграх»

03.11.2022, 13:58, Разное
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В фильме «Зимний вечер в Гаграх» должна была сниматься Алла Пугачева. Однако исполнительница, несмотря на то, что образ был написан именно под нее, отказалась исполнять роль «скандальной звезды», в итоге она даже не спела в нем ни одной песни.

Одним из самых ярких персонажей картины «Зимний вечер в Гаграх» стала эстрадная певица Ирина Мельникова. Ее образ воплотила на экране популярнейшая тогда актриса Наталья Гундарева. Сама лента, по признанию режиссера Карена Шахназарова, была своего рода продолжением ленты «Мы из джаза». Однако, как оказалось, капризная селебрити советских времен была придумана сценаристом именно под имидж Аллы Пугачева. Но, прочитав историю чечеточника Алексея Беглова, она отказалась.

Популярнейшей в СССР певице не понравился персонаж «звезды», главным качеством которой была ее скандальность. На предложение Карена Шахназарова Алла Пугачева ответила внесением правок в сценарий «Зимнего вечера в Гаграх». Однако режиссер решил не идти на поводу у артистки и попросту заменил кандидатуру на роль вокалистки.

В итоге фильм о жизни творческой элиты в Советском Союзе и истории на абхазском курорте вышел с уже сыгравшей на тот момент множество разноплановых ролей Гундаревой. Не звучит в истории танцора Беглова и голос спевшей немало саундтреков к различным кинофильмам Аллы Пугачевой. Ставшую хитом песню «Давай пожмем друг другу руки» исполнили Лариса Долина и Владимир Шевцик. Интересно, что в картине дочка главного героя намерена выйти замуж за журналиста. После окончания съемок музыкальной драмы «Зимний вечер в Гаграх» Светлана Аманова, воплотившая ее на экране, также вышла замуж именно за работника СМИ.


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