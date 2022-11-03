Боб – всегда хорошая идея: трендовые стрижки осени и правила укладки для женщин, которые носят очки

Боб официально является самой популярной стрижкой, как говорится, на все времена. Он постоянно находится в тренде, и разновидностей очень много. Поговорим о том, какие именно варианты стоит рассмотреть представительницам прекрасного пола, которые носят очки (кстати, сегодня очки тоже в тренде).

Окрашенные волосы с челкой

Очень стильно и привлекательно смотрятся окрашенные волосы, поскольку яркость и глубина цвета добавляет красоты и стильности. Вы можете выбрать любой вид окрашивания, в том числе и использовать модные тенденции (балаяж и омбре), в любом случае укладка будет смотреться великолепно. Тем более, если в качестве элемента будет присутствовать челка, которая идеально гармонирует с очками.

Удлиненный боб с прямым пробором

Очень стильная, нежная и женственная прическа, которая замечательно обрамляет лицо, моделирует форму и акцентирует внимание на преимуществах его черт. Плюс заключается в том, что вы можете носить волосы распущенными, а также собрать их в хвостик, сделать «мальвинку» или небольшой пучок.

Укороченный боб для дам за 50

Если вы являетесь представительницей прекрасного пола среднего и старшего возраста, предпочитающей относительно короткие стрижки, обратите внимание на боб с челкой и ровным срезом длиной до мочки ушей. Прическа подходит обладательницам тонких волос, и в этом ее плюс.

Андеркат

Отличное сочетание боба и андерката, которое выглядит экстравагантно и креативно. Если вы смелая и активная, остановите свой выбор на данной стрижке, с очками такая прическа смотрится очень гармонично.

Рыжий кудрявый боб

Волосы необязательно должны быть рыжими, но, если вы выбрали именно такой цвет, вы не прогадали, поскольку оттенки осени сейчас очень актуальны. Счастливые обладательницы кудрявых от природы волос, а также те, кто предпочел биохимию или любые формы завивки, наверняка оценят эту стрижку по достоинству.

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Асимметричный боб

Очень красивая и модная прическа, которая замечательно сочетается с очками и выглядит просто ослепительно. Благодаря ей можно визуально усовершенствовать форму лица, доведя ее до идеальной овальной.

Седые волосы с очками в широкой оправе

Очень привлекательно смотрятся седые волосы в прическе боб без челки. Стрижка выглядит естественно, она гармонично сочетается с очками, особенно если вы выберете широкую и подходящую вам по цвету оправу (черный цвет является универсальным, имейте это в виду).

Французский боб с беретом (на главном фото)

Преимуществом прически боб является то, что он великолепно смотрится с любым головным убором. Волосы могут быть прямыми или с завитыми кончиками, кудрявыми, пышными, густыми или тонкими, в любом случае красота от этого не убавится.

Винтажный стиль

Такой боб был в тренде в прошлом столетии, и сегодня винтажные прически снова взошли на вершину моды. Завейте кончики волос вверх по кругу, получится очень стильная и привлекательная прическа. Очки в квадратной оправе и оригинальные серьги сделают образ более стильным и эффектным. Прическа смотрится нежно и женственно, на ее укладку вы потратите не очень много времени, хотя выглядит она просто потрясающе (на все сто). Вау-эффект обеспечен, если вы используете укладку в качестве прически делового стиля или для торжественного случая.

Вместо заключения

Используйте вариацию прически, которая вам больше всего импонирует, подходит и кажется практичной. Например, если вы хотите, чтобы укладка была аккуратной и удерживала форму, придется потратить больше времени, используя стайлинговые средства и различные приборы. Если не планируете терять драгоценные минуты у зеркала, выберите небрежный кудрявый боб, который вместе с очками смотрится очень привлекательно. Привлечь внимание к чертам лица поможет боб без челки, а акцент на очках обеспечит многослойный боб.