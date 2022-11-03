Длинные кардиганы: тенденции, актуальные модели осени-зимы и лучшие миксы с ними

Настоящим хитом сезона являются кардиганы, поскольку они относятся к разряду красивой и практичной одежды. Они замечательно сохраняют тепло и могут полностью преобразить образ, делая его более ярким, целостным и стильным. Поговорим о тенденциях в моде нынешнего сезона, что касается фасонов, длины, цвета и пр., а также удачных сочетаниях с другими предметами одежды.

Свободный крой и большой объем

Отличительной особенностью нынешнего тренда является свободный крой кардигана. Вы можете использовать разную длину, но большой объем при этом должен оставаться ключевым. Его дополняют детали большого размера. Например, речь идет о квадратных карманах, массивных пуговицах, грубой вязке, а также объемных узорах, которые визуально увеличивают размер.

Длина

Относительно длина нет особых указаний, поскольку, как все кардиганы, модели нынешнего сезона могут быть, как длиной до середины бедра, так и миди и даже макси. Первый вариант при свободном крое смотрится, как бочонок, подчеркивает хрупкость и стройность фигуры, особенно, если сочетать кардиган с прямыми джинсами или скинни.

Удлиненные и длинные кардиганы также смотрятся нарядно и привлекательно. Они не только согреют вас этой осенью, но и визуально сделают вашу фигуру стройнее, а рост выше.

Цвет

Кардиган может быть однотонным, поскольку монохромные наряды по-прежнему остаются в тренде. Однако есть еще одна идея, которая касается нынешнего модного стиля – это цветная геометрия и колор-блок. Модели сочетают в себе несколько контрастных блоков и геометрических форм. Идеальным вариантом считается тот, в котором сочетаются три или более ярких цвета на фоне пастельных оттенков. Поскольку принт является достаточно крупным, будет правильным решением использовать его для удлиненных и длинных кардиганов, а с длиной до середины бедра нужно отдать предпочтение однотонным или изделиям с мелким принтом.

Трендовыми в нынешнем сезоне являются черный, серый, синий, кремовый и верблюжий цвета. Мудрым решением буде выбрать что-то более яркое, например, ярко-розовый, красный, небесно-голубой, желтый или изумрудный цвета.

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Структура материала

Нынешние кардиганы должны быть связаны из толстой пряжи, использоваться объемная вязка или другие материалы, которые визуально кажутся более объемными. Если используется толстая нить, вязаное полотно буде напоминать букле (грубая пряжа с крупными узелками), а если выбрать объемную вязку, эффект будет еще более впечатляющим (можно сочетать, как толстую нить, так и объемную вязку).

Можно также выбрать кардиган, по стилю напоминающий пальто без застежек впереди, где можно отдать предпочтение максимально плотным и объемным материалам (грубая шерсть, классическое букле, твид и пр.).

Фасон

Возвращаясь к объему, стоит сказать, что фасон также должен быть свободным, не сковывающим движений, практичным и подчеркивающим красоту фигуры. Вы можете использовать любые модели, их очень много, причем все они являются привлекательными. Можно отдать предпочтение кардигану длиной до середины бедра, напоминающему кофту без пуговиц, пальто с манжетами, с элементами в виде воротника и больших накладных карманов. Выбирайте тот, который вам больше импонирует и максимально подходит.

С чем носить

В качестве сочетаний с верхом можно рассмотреть рубашку или блузу, футболку, майку или топ. В качестве низа отличным выбором станут прямые зауженные брюки, скинни, клеш, юбки разных фасонов от карандаша до плиссе. Универсальным и очень привлекательным сочетанием являются кардиган и джинсы, причем любых расцветок и фасонов.

Обувь также можно выбрать разных моделей, как на низком ходу, так и на каблуке. Подойдут шпильки и платформа, туфли-лодочки, ботильоны, ботфорты, кроссовки и кеды.