 

“Не нужен своему отцу”: Подавший на развод из-за другой бабы Пресняков сделал сына сиротой

03.11.2022, 12:20, Разное
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Кажется, что некогда довольно любвеобильный певец наконец-то остепенился и в отношениях с Натальей Подольской чувствует себя комфортно. А ведь когда-то Владимир Пресняков был совсем другой – об этом ему накануне напомнили фанаты.

Как известно, до рыжеволосой артистки музыкант жил в браке с Кристиной Орбакайте, которая даже подарила ему сына Никиту. Однако наличие ребенка не спасло этот союз, а певец ушел из семьи и подал на развод ради другой бабы – его нынешней жены, которую не устраивала жизнь на два фронта.

Так у Владимира Преснякова появился еще один наследник – Артемий, с которым он проводит очень много времени и даже позволяет ему находиться рядом на сцене во время концертов. В своем микроблоге музыкант показал видео с одного из последних выступлений: пока артист исполнял песню, его отпрыск танцевал перед кучей зрителей. “Мой мальчик”, – подписал кадры звездный отец.

Кого-то эти кадры умилили, а кого-то заставили задуматься о том, как себя все детство чувствовал Никита Пресняков, которому отец уделял не такое повышенное внимание.

“Он не нужен был своему отцу. Отец его вот так на сцену не тащил, не умилялся старшему сыну. Никита наполовину сиротой рос при живом папаше”, – написал кто-то в комментариях.

Как бы там ни было, все это давно в прошлом, а старшенький очевидно не таит обиды на родственника. Вместе с тем фанаты обратились к Владимиру Преснякову с просьбой не доводить нынешние отношения до развода – видимо, чтобы Артемий не повторил судьбу брата.


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