 

“Себялюбивый петушок”: показавшая лицо Пугачева плюнула в зазнавшегося Киркорова

03.11.2022, 10:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Алла Пугачева и Филипп Киркоров в 1988 году на программе Ильи Резника. Будущему супругу Примадонны тогда едва исполнился 21 год, а Пугачева была старше его на 18 лет, но это никого не смутило. Ведь Киркоров давно был тайно влюблен в артистку, а брак с ней ему предсказывала сама Ванга. Пугачева ответила Киркорову взаимностью и пригласила его к себе на передачу “Рождественские встречи»”.

Вскоре Алла Пугачева и Филипп Киркоров стали самой яркой и обсуждаемой парой российского шоу-бизнеса, но вместе им не пришлось прожить долго. И на то были свои причины. Развод Пугачевой и Киркорова был шоком как для поклонников, так и для самого певца. Артистка плюнула в опостылевшего мужа. В одном из интервью он признавался, что жизнь была ему не мила. Он не ел и не пил сутками, казалось, что весь свет померк.

Крест на браке Пугачевой и Киркорова поставила одна неприятная черта характера артиста, уверен блогер Рустам Солнцев. Об этом он рассказал в своем ютуб-блоге “Руся in USA”.

По словам Солнцева, Киркоров был самовлюбленным эгоистом, и это в итоге взбесило Пугачеву. Впрочем, они всегда были два сапога пара, ведь недавно Пугачева и сама показала лицо, бросив родину и поклонников.

“Себялюбивый петушок, занимающийся бесконечным самолюбованием. И стало ей противно. В Киркорове мы чувствуем человека плохого. Это большая редкость, когда в целом ты понимаешь, что перед тобой плохой человек, и больше никто. Он плохой и подлый, лицемерный, доверять ему нельзя”, – заявил шоумен.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.12.20 / Ирина Безрукова впервые откровенно рассказала о смерти сына и своих попытках уйти из жизни

18.10.22 / “На грани пропасти”: Бросивший жену и детей балабол Смольянинов подписал себе смертный приговор

13.01.22 / Григорий Лепс удивил поклонников новым имиджем

06.07.22 / Мнение: Ничего не понимают

27.08.20 / Настоящий Вервольф

21.08.22 / Мнение: Сакральный Дугин?

30.10.22 / Twitter заблокировал аккаунт Джо Байдена

27.04.22 / Мнение: Нурию прокляли тупые патриоты

26.07.22 / Кубань получила дополнительно 5,6 млрд рублей на финансирование реализации национальных проектов

07.10.22 / Свинтившая из страны Пугачева прихватила чужие деньги: Должен нищим быть

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика