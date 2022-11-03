“Себялюбивый петушок”: показавшая лицо Пугачева плюнула в зазнавшегося Киркорова

Алла Пугачева и Филипп Киркоров в 1988 году на программе Ильи Резника. Будущему супругу Примадонны тогда едва исполнился 21 год, а Пугачева была старше его на 18 лет, но это никого не смутило. Ведь Киркоров давно был тайно влюблен в артистку, а брак с ней ему предсказывала сама Ванга. Пугачева ответила Киркорову взаимностью и пригласила его к себе на передачу “Рождественские встречи»”.

Вскоре Алла Пугачева и Филипп Киркоров стали самой яркой и обсуждаемой парой российского шоу-бизнеса, но вместе им не пришлось прожить долго. И на то были свои причины. Развод Пугачевой и Киркорова был шоком как для поклонников, так и для самого певца. Артистка плюнула в опостылевшего мужа. В одном из интервью он признавался, что жизнь была ему не мила. Он не ел и не пил сутками, казалось, что весь свет померк.

Крест на браке Пугачевой и Киркорова поставила одна неприятная черта характера артиста, уверен блогер Рустам Солнцев. Об этом он рассказал в своем ютуб-блоге “Руся in USA”.

По словам Солнцева, Киркоров был самовлюбленным эгоистом, и это в итоге взбесило Пугачеву. Впрочем, они всегда были два сапога пара, ведь недавно Пугачева и сама показала лицо, бросив родину и поклонников.

“Себялюбивый петушок, занимающийся бесконечным самолюбованием. И стало ей противно. В Киркорове мы чувствуем человека плохого. Это большая редкость, когда в целом ты понимаешь, что перед тобой плохой человек, и больше никто. Он плохой и подлый, лицемерный, доверять ему нельзя”, – заявил шоумен.