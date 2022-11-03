 

На съемках «Бриллиантовой руки» ходили слухи о смерти Никулина

03.11.2022, 9:45, Разное
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Во время съемок картина «Бриллиантовая рука» ходили слухи о смерти Юрия Никулина. Причиной этого стала ошибка уборщицы одной из гостиниц курортного Адлера.

Легендарная советская комедия «Бриллиантовая рука» стала настоящим кладезем народного юмора. Цитаты из фильма с Юрием Никулиным стали крылатыми фразами и хохмами. Однако эта приключенческая лента отличалась также яркими кадрами, погонями и эффектными трюками. Именно из-за этого во время работы над лентой распространился слух о смерти актера, исполнявшего главную роль.

По сюжету преступники похитили Семена Горбункова и затолкнули его в багажник машины. В эпизоде погони за контрабандистами вертолет , который милиция использовала для поимки бандитов, подцепляет автомобиль и поднимает его в воздух. В процессе, когда транспортное средство взмывает ввысь, багажное отделение открывается, и лежащий там Семен Семенович выпадает из него с огромной высоты.

Для съемок подобного рискованного трюка, конечно же, необходимо было привлечь к работе каскадера или использовать манекен. Режиссер остановил выбор на втором, причем кукла, изготовленная из папье-маше, выглядела максимально реалистично. Настолько, что увидевшая ее случайно уборщица из адлерской гостиницы «Горизонт», где располагалась кинокоманда, приняла ее за настоящего Юрия Никулина. Точнее, за умершего актера, после чего в городе ходили слухи о смерти артиста.


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