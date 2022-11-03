«Адмиралтейские верфи» построят супертанкер для ликвидации последствий прорыва канализации Волгограда

Власти Волгограда разместили заказ на строительство корабля для транспортировки вырвавшихся из канализации отходов за пределы города.

Выполнить ответственную работу вызвались специалисты одного из старейших судостроительных предприятий России.

Администрация Волгограда пыталась вывезти отходы своими силами, но в городе быстро образовался дефицит автоцистерн и других маломерных емкостей. В связи с этим решено создать речной танкер и возродить знаменитую Волжскую флотилию.

«Адмиралтейские верфи» предложили взять за основу проекта супертанкер водоизмещением 320 тысяч тонн. По расчетам инженеров размеров корабля будет достаточно, чтобы ликвидировать последствия прорыва канализации всего за два рейда. Судно будет оборудовано мобильными системами отсоса жидкости, которые позволят напрямую подключиться к канализации города через инфраструктуру порта и осуществить захват отходов в режиме реального времени. На стадии проектирования корабль получил название «Адмирал Горшков».

Предварительно проект оценивается в 80 млн долларов. После спуска танкера на воду городская администрация намерена наладить экспорт удобрений из Волгограда в Иран, чтобы покрыть долг перед «Адмиралтейскими верфями». Экономисты мэрии посчитали, что волгоградцам придется увеличить объем производства отходов жизнедеятельности в 1,5 раза, чтобы город смог расплатиться за танкер к 2050 году.

До ввода корабля в эксплуатацию власти Волгограда хотят обратиться к правительству России с просьбой подключить канализацию к «Северному потоку-3» для сброса отходов в территориальные воды ФРГ.

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