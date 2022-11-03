Конго обвиняет Запад в двойных стандартах по добыче нефти и газа

В преддверии саммита ООН по климату власти Конго раскритиковали западные страны за принуждение к отказу от разработки нефтяных и газовых месторождений в тропических лесах, рассказывает The Guardian. Пока такие страны, как Великобритания, Норвегия и США, пытаются заставить беднейшую африканскую страну отказаться от добычи полезных ископаемых и экономического развития, сами они продолжают разведку энергоресурсов на своей территории.



AP

Демократическая Республика Конго раскритиковала западные страны за давление, которое те на неё оказывают для прекращения разведки нефтяных и газовых месторождений в джунглях впадины Конго, в то время как сами продолжают поиск ископаемых энергоресурсов на своих территориях, пишет The Guardian.

Издание напоминает, что большая часть впадины приходится на Конго и покрыта тропическим лесом. По величине он уступает только джунглям Амазонии и единственный из оставшихся на планете лесов поглощает больше углекислого газа, чем выделяет. В июле власти Конго объявили, что выставят на аукцион лицензии на добычу нефти и газа на некоторых участках впадины, включая национальный парк Вирунга, места обитания находящихся под угрозой вымирания горилл, а также крупнейшие в мире тропические торфяники.

Новость об аукционе послужила толчком к закулисным попыткам предотвратить разработку месторождений в жизненно важных экосистемах Конго. Защитники природы предложили альтернативные проекты для получения дохода и даже рассматривали возможность выкупить лицензии на торгах. Однако в преддверии 27-й Конференции ООН по климату (COP 27), главной темой которой станет климатическая справедливость, власти Конго выступили в защиту аукциона: по их словам, он важен для экономического развития одной из беднейших стран мира. Кроме того, руководители страны подчеркнули, что такие государства, как Великобритания, Норвегия и США, призывают не добывать полезные ископаемые, в то время как сами продолжают разведку новых месторождений.

Ранее министр окружающей среды Конго Ева Базайба решительно отвергла предложение спецпредставителя США по вопросам климата Джона Керри отказаться от выставления нескольких лицензий на аукцион. «Никто не может оказывать на нас давление, — сказала Базайба в интервью агентству Reuters. — Ни одно соглашение в мире, даже Парижское соглашение по климату, не запрещает стране выделять CO2 в ходе разведывательных работ. Это не рабочая группа, в которой колониалист контролирует колонию… Если мы решим, что (добыча полезных ископаемых. — ИноТВ) может повредить окружающей среде, мы откажемся от неё».

На прошлой неделе президент Конго Феликс Чисекеди заявил в интервью Financial Times, что миру необходимо понять: тропический лес во впадине Конго является мировым достоянием, и нужно помочь Конго его защитить. «Мы никогда не говорили, что собираемся поставить планету в опасность… Никто нам не помогает», — добавил глава государства.

Между тем, как отмечается в статье, группа стран-доноров из Центральноафриканской лесной инициативы, включая Великобританию, Норвегию и Германию, вместе с правительством Конго работают над определением, какие проекты по сохранению природы получат финансовую поддержку в размере $500 миллионов в рамках соглашения, подписанного в прошлом году на COP 26 Борисом Джонсоном. Пока сумма осталась нетронутой, но страны-доноры в целом довольны прогрессом в переговорах с Конго, на которых поставлена задача по сохранению ценных лесов и торфяников.

В то же время министр окружающей среды Габона Ли Уайт считает, что добыча полезных ископаемых в Конго не обязательно означает уничтожение жизненно важных экосистем, пишет The Guardian. Он назвал позицию западных стран «наивной критикой из лучших побуждений» и подчеркнул, что они точно «не могут взывать к моральным принципам африканских стран, чтобы те не добывали нефть» на своих территориях. Ли Уайт указал, что они не получают обещанную финансовую помощь для сохранения климата, «так что получить нравоучения от стран, которые выделяют большую часть CO2, просто возмутительно». Со своей стороны профессор науки о глобальных изменениях Университетского колледжа Лондона и эксперт по торфяникам Конго Саймон Льюис предсказывает, что появление нефтяных скважин во впадине Конго станет катастрофой для биоразнообразия, климата и здоровья населения. По его словам, разработки месторождений также приведут к нелегальной охоте и истреблению диких животных, а за нарушением целостности лесов обычно следует их вырубка.