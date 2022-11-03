Заборы не помогут — в Польше раскритиковали строительство заграждения на границе с Калининградской областью

Резкой критике подвергла польский депутат Катажина Любнауэр объявление министра национальной обороны страны Мариуша Блащака о начале строительства заграждения на границе с Калининградской областью. В интервью gazeta.pl она отметила, что если ситуация разрастётся до масштабов украинского конфликта, то это заграждение окажется совершенно бесполезным, таким же неэффективным, как и забор на польско-белорусской границе, на который было потрачено около $400 млн.



AP

Польский депутат Катажина Любнауэр выступает против идеи строительства заграждения на границе Польши с Калининградской областью, начало которого сегодня анонсировал министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

В беседе с порталом gazeta.pl политик объяснила, что если ситуация на границе дойдёт до масштабов украинского конфликта, то такое заграждение будет совершенно бесполезным.

Более того, по её мнению, не мешало бы провести проверку с целью выяснить, кто и сколько заработал на первом заграждении, то есть заборе на польско-белорусской границе.

«Мы потратили 1,6 миллиарда злотых на что-то неэффективное в отношении тех, кого это должно было остановить. Зато это действенно убивает животных… Так ведь не делается, у меня складывается впечатление, что это лёгкий способ показать, что кто-то работает», — подчеркнула депутат.



«Я бы хотела получить от Блащака одну информацию: какие из заказов, которые он сейчас делает… подкреплены вознаграждением? Когда-то все заказы вознаграждались. Иногда это было 100 процентов стоимости договора», — рассказала она.