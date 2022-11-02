 

“Она хочет такую грязь”: разведенный Тарасов отказался сходиться с Бузовой

02.11.2022, 21:01, Разное
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Футболист Дмитрий
Тарасов и теледива Ольга Бузова поженились летом 2012 года. За этим последовали
громкие признания в любви, шикарные подарки и дорогие путешествия. Но уже
осенью 2016 года их брак распался. За социальными сетями пары пристально
следили все неравнодушные, пытаясь выяснить эмоциональное состояние звезд. Поклонники
“тарабузиков” до сих пор гадают, что же случилось в отношениях некогда
влюбленных.

А вот недавно в
отношениях бывших супругов случился новый поворот. Ради пиара нового проекта,
бывший муж предложил Ольге Бузовой сотрудничество. Блондинка высмеяла Тарасова
в своем микроблоге, публично отказавшись иметь с ним деловые связи.

После такой
выходки многие посчитали Дмитрия Тарасова недалеким человеком. Мужчина поспешил
вернуть себе репутацию и в недавнем интервью рассказал свою версию событий. По
его словам, Ольга Бузова раздула конфликт, хотя могла бы просто ответить “нет”.

“Если она
хочет такую грязь, меня это не интересует”, — отрезал Дмитрий. Футболист
добавил, что на будущее отказался сходиться с Бузовой в каких-либо проектах, а
его команда не планирует приглашать Ольгу для сотрудничества.


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