 

“Стать любимой”: разведенка Аллегрова потеряла последнюю надежду

02.11.2022, 18:20, Разное
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Певица и исполнительница
легендарных хитов “Шальная императрица” и “Угонщица” Ирина
Аллегрова отметила уже 70-летний юбилей. Яркие номера, громкий голос и незаменимая
прическа из копны белых волос — так зрители запомнили артистку на сцене.

А вот личная
жизнь Ирины Аллегровой не так часто приносила поклонникам радость. Один за
другим в ее жизни случались несчастливые романы, хотя в спутники себе она
выбирала мужчин статных и успешных.

Четырежды
разведенка Ирина Аллегрова не может похвастаться громким романом в 70 лет. Все
свое свободное время звезда проводит с единственной дочерью и внуком. А судя по
последним постам в социальных сетях, артистка потеряла последнюю надежду на
женское счастье.

“Стать
популярной гораздо легче, чем стать любимой”, — призналась Ирина. Судя по
всему, такой вывод основан на жизни артистки, ведь верность зрителей ей удалось
завоевать, а вот встретить надежного мужчину — нет.

Поклонники
призывают Ирину Аллегрову не отчаиваться, ведь даже после 70 лет каждая женщина
имеет право на счастье.


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