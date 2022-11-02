“Стать любимой”: разведенка Аллегрова потеряла последнюю надежду

Певица и исполнительница

легендарных хитов “Шальная императрица” и “Угонщица” Ирина

Аллегрова отметила уже 70-летний юбилей. Яркие номера, громкий голос и незаменимая

прическа из копны белых волос — так зрители запомнили артистку на сцене.

А вот личная

жизнь Ирины Аллегровой не так часто приносила поклонникам радость. Один за

другим в ее жизни случались несчастливые романы, хотя в спутники себе она

выбирала мужчин статных и успешных.

Четырежды

разведенка Ирина Аллегрова не может похвастаться громким романом в 70 лет. Все

свое свободное время звезда проводит с единственной дочерью и внуком. А судя по

последним постам в социальных сетях, артистка потеряла последнюю надежду на

женское счастье.

“Стать

популярной гораздо легче, чем стать любимой”, — призналась Ирина. Судя по

всему, такой вывод основан на жизни артистки, ведь верность зрителей ей удалось

завоевать, а вот встретить надежного мужчину — нет.

Поклонники

призывают Ирину Аллегрову не отчаиваться, ведь даже после 70 лет каждая женщина

имеет право на счастье.