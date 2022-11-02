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В рыбинской школе ЧП. Есть жертвы

02.11.2022, 14:21, Новости
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В школе № 43 в Рыбинске ЧП. Мужчина с ножом напал на ее сотрудников.

Он успел убить одну сотрудницу, ещё один человек пострадал. Детей в это время в школе не было из-за каникул. Вахтер вызвал полицию. Помещение оцепили, рядом — машины Росгвардии, и скорой помощи.

Сообщается, что 41-летний Владимир Каюров пришел в школу на разборки со своей сожительницей, 39-летней Еленой Комазовой. Совместная жизнь разладилась из-за ревности и агрессии Владимира. На сей раз разговора опять не получилось.

Мужчина спокойно зашёл в школу примерно в 11 утра с цветами. Вместе с сотрудниками пил чай. Выходил с жертвой несколько раз покурить, потом они пошли за тортом. А когда вернулся в школу, устроил поножовщину.

В ходе конфликта мужчина выхватил нож и убил Елену. Завуч школы Елена Кустова пыталась его остановить, но тоже получила ранение. Потом он ранил и самого себя. Вахтёр вызвал полицию.

Нападавший сейчас в больнице.

На месте работает следственно-оперативная группа. К счастью, детей в школе не было – каникулы.




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