Что происходит, когда человек умирает?

Многие пытаются ответить на вопрос – что происходит, когда человек умирает.

Доктор Томас Флейшман, проработавший более 35 лет врачом скорой помощи, рассказал об опыте тех, кто «вернулся после смерти». Он был свидетелем смерти почти двух тысяч человек, и беседовал с сотнями пациентов, переживших околосмертный опыт.

Выступая на научной конференции в Гамбурге доктор Флейшман сообщил, что опыт людей, переживших клиническую смерть, можно разделить на 5 стадий:

– На первой стадии происходят внезапные изменения, когда боль мгновенно исчезает. Также исчезают тревога, страх и внешние звуки. Возникает спокойствие и безмятежность. Некоторые испытывают состояние радости, а некоторые при этом внезапно осознают, что мертвы.

– На второй стадии начинается «внетелесный опыт», когда человек парит над своим телом и видит себя со стороны. Он видит, как врачи пытаются вернуть его к жизни.

– Третья стадия для 98-99% людей воспринимается комфортным, а остальные 2% рассказывали об ужасных звуках, запахах и жутких существах.

– На четвертой стадии люди среди полной темноты начинают видеть очень яркий свет, который излучает тепло и влечет к себе.

– На пятой стадии 10% переживших клиническую смерть оказывались в красивом окружении, цветов, красивой музыки и ощущали чувство любви. На этой стадии часто происходят встречи с умершими ранее родственниками. Некоторые рассказывали о встречах с существом, созданном из света. От него источается любовь и люди чувствовали себя счастливыми в этом месте.

Врач, проработавший руководителем отделения скорой медпомощи в Германии сказал, что у них нет объяснений данному феномену. Невозможно даже предположить, так как в момент клинической смерти полностью отсутствует мозговая активность. Несмотря на то, что этому нет научного объяснения, мы знаем, что данное явление существует.