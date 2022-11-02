Мнение: Жалкое зрелище

Помнится, еще лет 10 назад мой любимый военный аналитик Храмчихин писал, что на Черном море России ловить нечего, потому что турецкий ВМФ превосходит ее ЧФ и по количеству кораблей, и по качеству, и по общей массе вооружений примерно в 6 раз. Я перепечатал его рассуждения у себя в блоге – и боже, какой поднялся “патриотический” вой! Комментаторы, как у них водится, буквально выли шакалами и кукарекали петухами, изображая крайнюю степень… смеха. Да, якобы “смешной” Храмчихин их “рассмешил” своими “смешными” цифрами (при этом, как водится, никаких “правильных” цифр никто не привел).

Ну а теперь мы наблюдаем реальную картину уже воочию, без посредства умных аналитиков. И она, конечно, в полной мере соответствует самым алармистским прогнозам Храмчихина… и российской истории военного флота по крайней мере последних 150 лет. Как и всегда, российский/советский/опять российский флот оказывается полностью разгромлен, даже не вступив ни в одно большое сражение – как сейчас, когда он больной собакой жмется к своим бухтам, не смея оттуда и носа высунуть… и все равно, даже там подвергается весьма болезненным ударам. Российский представитель Небензя, сам того не желая (просто по глупости, как водится), влепил ЧМФ еще одну пощечину, когда обозвал операцию против военных кораблей в бухте Севастополя “терактом” – тем самым приравняв военные корабли в период боевых действий к гражданским объектам, требующим повышенной защиты (ну а военных моряков, соответственно – к гражданскому населению).

Что же изменилось – если, как видим, Храмчихин еще в 2011 году всё знал? Увы – мысли и цифры на бумаге стали явью, потенциальная энергия перешла в кинетическую. Кинетическую – в смысле энергичного погружения на дно. В чем главная проблема после начала СВО – Россия все более и более предстаёт “бумажным тигром”, и это, понятно, касается вовсе не только флота. Но если раньше можно было нагнать ботов и глушить всяких храмчихиных общим ором, топить их выкладки в словесной шелухе, создавать ИЛЛЮЗИЮ благополучия и мощи – сейчас-то как?

Мне проще: я после двух лет в славных рядах СА понял раз и навсегда, что никакой армии у Советов нет и не будет никогда. Но ведь большинство предпочитало верить, надувать щеки, грозить соседям… Путин, получается, совершил абсолютно непростительный шаг – выставил РФ перед миром такой, какой она есть, без спасительных миражей и мифов, окутывавших её бесформенным балахоном, как рано разжиревшую Пугачеву еще на советской сцене. Россия, что самое безумное, решила вдруг показаться “такой как есть”… по собственной инициативе!

Уму непостижимо. С куцым полуразвалившимся флотом, с полностью разворованной армией, почти без собственного производства чего бы то ни было, без идей, без морали – просто Ордой, хоть и злобной, но, к счастью, безнадежно отсталой.

Жалкое зрелище. Душераздирающее зрелище.