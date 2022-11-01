Минпромторг России предоставил возможность молодым российским производителям парфюмерии и косметики принять участие в выставке InSharmExpo-2022

Согласно информации Росстата по итогам первой

половины 2022 г. в России произвели 1,14 млрд единиц парфюмерно-косметической

продукции, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вместе с тем, перед российскими производителями стоит задача кратно нарастить

выпуск продукции, обеспечить парфюмерии и косметикой внутренних потребителей и

выйти на международные рынки.

“Министерство реализует широкий спектр мер

поддержки отечественных производителей парфюмерно-косметической продукции,

среди которых компенсация части затрат на проведение научно-исследовательских и

опытно-конструкторских работ, содействие выводу товаров на экспортные рынки и

субсидирование затрат на продвижение российских косметических продуктов”, –

отметил заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации

Михаил Иванов.

В InSharmExpo-2022 приняли участие бренды из

России, Белоруссии, Турции, Кореи, Китая, Тайваня и других дружественных стран

– в общей сложности свою продукцию на выставке показали свыше 400 компаний из

разных государств, что свидетельствует о важности мероприятия на международной

арене.