 

Минпромторг России предоставил возможность молодым российским производителям парфюмерии и косметики принять участие в выставке InSharmExpo-2022

01.11.2022, 18:45, Разное
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Согласно информации Росстата по итогам первой
половины 2022 г. в России произвели 1,14 млрд единиц парфюмерно-косметической
продукции, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Вместе с тем, перед российскими производителями стоит задача кратно нарастить
выпуск продукции, обеспечить парфюмерии и косметикой внутренних потребителей и
выйти на международные рынки.

“Министерство реализует широкий спектр мер
поддержки отечественных производителей парфюмерно-косметической продукции,
среди которых компенсация части затрат на проведение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ, содействие выводу товаров на экспортные рынки и
субсидирование затрат на продвижение российских косметических продуктов”, –
отметил заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации
Михаил Иванов.

В InSharmExpo-2022 приняли участие бренды из
России, Белоруссии, Турции, Кореи, Китая, Тайваня и других дружественных стран
– в общей сложности свою продукцию на выставке показали свыше 400 компаний из
разных государств, что свидетельствует о важности мероприятия на международной
арене.


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