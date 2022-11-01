Наталья Варлей разделась перед съемочной группой ради получения главной роли в «Кавказской пленнице»

Воплотившая образ Нины в фильме «Кавказская пленница» Наталья Варлей не была профессиональной актрисой. Ради главной роли девушка, работающая на тот момент цирке, разделась перед съемочной группой.

Главную роль в картине «Кавказская пленница» могли исполнить Анастасия Вертинская, Наталья Фатеева, Лариса Голубкина или какая-либо другая советская артистка. Кандидатур, желающих воплотить на экране образ Нины, было более 500. Однако режиссеру нужна была не просто красавица и комсомолка, но еще и спортсменка. Ведь героине предстояло пройти нелегкие испытания во время съемок, требующие физической подготовки. Поэтому свой выбор Леонид Гайдай остановил на Наталье Варлей, которая на тот момент выступала в цирке. Основным критерием, повлиявший на выбор маститого кинематографиста, стала смелость начинающей актрисы, ради роли она не побоялась раздеться перед съемочной группой.

На просьбу пройтись на студии в одном купальнике Наталья Варлей без тени смущения сняла одежду. Более того, начинающая актриса вызвалась самостоятельно, без помощи каскадеров, выполнить все трюки в картине, а их в «Кавказской пленнице» хватает. Девушке пришлось проявить свою спортивную подготовку. По сюжету ей предстояло лазать по скалам и плавать в бурной и быстрой горной реке.

Стоит отметить, что после завершения съемок в комедии Наталья Варлей все же поступила на актерский курс Щукинского училища, а также в Литинститут имени А. М. Горького, что помогло ей реализовать себя в сфере поэзии. За свою карьеру она не только снялась во многих фильмах, но и дублировала зарубежные кинокартины и сериалы. Так, звезду «Кавказской пленницы» могли слышать все домохозяйки России, ее голосом говорит Вероника Кастро в «Дикой Розе» и даже Клариса Старлинг в триллере «Молчание ягнят».