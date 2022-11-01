 

Ереванский и тбилисский филологи устроили драку в Тель-Авиве из-за спора о роде слова «смузи»

01.11.2022, 17:33, Разное
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Полиция Тель-Авива задержала жителей Тбилиси и Еревана из-за устроенной ими драки в одном из местных кофешопов.

Задержанные пояснили, что являются дипломированными филологами, а причиной конфликта послужил спор о родовой принадлежности слова «смузи».

27-летний житель Еревана Арс*н утверждает, что он познакомился со своим визави по имени Андр*й через приложение «Тиндер» (имена скрыты из соображений приватности). После совместной прогулки на самокатах друзья отправились в кофешоп, чтобы пообщаться и узнать друг друга ближе.

В ходе разговора выяснилось, что оба они в своё время закончили филологический факультет МГУ. Арс*н похвастался новому знакомому, что он в состоянии определить род любого слова, даже такого сложного, как «смузи».

Услышав это, Андрей начал яростно спорить, доказывая, что «смузи» не подлежит бинарной родовой квалификации и является трансгендерным словом согласно классификации академика Зализняка. Научный диспут вскоре перерос в драку, в ходе которой были повреждены стол в кафе и три стула. Дебоширы также разбили витрину. Полицию вызвали владельцы заведения.

– Смузи – мужское слово и мужской напиток. Мы его всегда пьём в чисто мужской компании, – утверждает инициатор драки. – Я не думал, что Андр*й из этих – из транс-лингвистов. Конечно, можно бы было решить спор словами, но он в запале выкрикнул, что феминитивы – это неотъемлемая часть русского языка, и тут уж я не выдержал и дал ему в морду. Надеюсь, сокамерники смогут пояснить ему за склонение слов «параша» и «опущенный», а когда я выйду на свободу, закончу наш спор.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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