 

“Не уподобляйтесь Волочковой!”: откачавшая жир Слава взбесила народ своей выходкой

01.11.2022, 17:25, Разное
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Не так давно певица Слава перенесла несколько пластических операций. Исполнительница хита “Одиночество” решилась на откачку жира. 42-летняя артистка не перестает хвастаться своим преображением, изящными формами, чем, к слову, стала раздражать некоторых интернет-пользователей.

Например, недавно Анастасия Сланевская поделилась с подписчиками в популярной социальной сети видео, на котором она выгибается в разные стороны стоя перед зеркалом в одном купальнике. “Ну мама, конечно, мама”, – с неприкрытым восхищением приговаривала артистка.

Такая выходка взбесила некоторых подписчиков настолько, что они не смогли смолчать. Один из интернет-пользователей намекнул на скудоумие Сланевской. “Я думала, что в 44 люди умнее. Не уподобляйтесь Волочковой”, – написала некая девушка. Знаменитая артистка не стала отвечать на едкий комментарий.

Ранее певица Слава со слезами на глазах обратилась к россиянам. Она рассказала о несправедливости, которая ее раздражает. “Очень бесит”, – говорила артистка. Оказалось, все дело в поведении коллег по творческому цеху. Что имела в виду артистка, ранее писали “Дни.ру”.


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