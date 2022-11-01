Лицо американского вампира реконструировали при помощи ДНК

Ученые из Соединенных Штатов Америки смогли воссоздать лицо человека, похороненного более 200 лет назад как вампира в Коннектикуте. Об этом сообщает Live Science.

Специалисты считают, что два столетия назад местные жители произвели эксгумацию тела из-за своих суеверий. Когда археологи наткнулись на могилу, их удивило расположение костей. Дело в том, что бедренные кости были отделены и сложены на груди. По словам экспертов, люди, хоронившие его, считали, что так он не сможет выйти из могилы.

После раскопок исследователи выделили ДНК мужчины. Выяснилось, что похороненный — фермер, который умер в возрасте 55 лет. Предполагается, что причиной смерти был туберкулез.

С помощью современных методов трехмерной реконструкции лица, специалисты также восстановили внешний вид покойного. У того была светлая кожа, карие глаза и веснушки.