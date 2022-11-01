“Облысение”: выдравшая жалкие патлы Пугачева чахнет на глазах

Народная артистка

РФ Алла Пугачева со скандалом покинула территорию страны почти месяц назад. За

это время лояльная публика артистка сильно уменьшилась — не все зрители

простили Алле Борисовны спешный отъезд и громкие слова. Однако, остались и те,

кто продолжает сопереживать Пугачевой. А поводов для беспокойства достаточно.

Так, в Сети стали

появляться слухи об обострении неприятного недуга Аллы Пугачевой. Поговаривают,

что состояние волос артистки чахнет на глазах, а скрывать проплешины становится

все труднее. Выдравшая волосы звезда пока не комментирует проблему.

Врач-косметолог

Татьяна Егорова рассказала, что, как правило, причина кроется в проблемах с

щитовидной железой. “Облысение объясняется гормональным спадом”, —

поясняет врач-косметолог.

Эксперт

добавляет, что прикрыть жалкие патлы можно пересадкой волос, но все зависит от

рекомендаций врачей. Кроме этого, такая процедура — это серьезный шаг, решится

на который могут далеко не все. Алла Пугачева уже находится в солидном

возрасте, когда любое изменение во внешности — большой стресс.

По слухам, пока

Алла Борисовна спасается париками и накладными челками. Возможно, ради молодого

мужа и двоих детей она все-таки решится пересадить волосы.