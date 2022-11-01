 

“Облысение”: выдравшая жалкие патлы Пугачева чахнет на глазах

01.11.2022, 16:00, Разное
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Народная артистка
РФ Алла Пугачева со скандалом покинула территорию страны почти месяц назад. За
это время лояльная публика артистка сильно уменьшилась — не все зрители
простили Алле Борисовны спешный отъезд и громкие слова. Однако, остались и те,
кто продолжает сопереживать Пугачевой. А поводов для беспокойства достаточно.

Так, в Сети стали
появляться слухи об обострении неприятного недуга Аллы Пугачевой. Поговаривают,
что состояние волос артистки чахнет на глазах, а скрывать проплешины становится
все труднее. Выдравшая волосы звезда пока не комментирует проблему.

Врач-косметолог
Татьяна Егорова рассказала, что, как правило, причина кроется в проблемах с
щитовидной железой. “Облысение объясняется гормональным спадом”, —
поясняет врач-косметолог.

Эксперт
добавляет, что прикрыть жалкие патлы можно пересадкой волос, но все зависит от
рекомендаций врачей. Кроме этого, такая процедура — это серьезный шаг, решится
на который могут далеко не все. Алла Пугачева уже находится в солидном
возрасте, когда любое изменение во внешности — большой стресс.

По слухам, пока
Алла Борисовна спасается париками и накладными челками. Возможно, ради молодого
мужа и двоих детей она все-таки решится пересадить волосы.


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