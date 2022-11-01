Снова свободен: Кадыров бросил невесту накануне свадьбы

Сегодня артисты жалуются на отсутствие работы. Но только не Эмиль Кадыров. “У меня концертов в последнее время стало в два раза больше! – радуется исполнитель. – Например, у меня есть свой продюсерский центр, в котором мы с учениками Александра Градского создали проект “Голоса Градского” и проехали с ним уже множество городов. Артисты выходят на сцену и славят своего великого учителя – что может быть прекраснее!”

При этом, как уверяет артист, вдова Александра Градского одобрила этот проект и исполнение песен мэтра. “Мы с ней все обсудили, обо всем договорились, она поддержала наше стремление сохранять память об учителе”, – пояснил Кадыров.

Продолжает работать и школа на Патриарших прудах, которую Кадыров открыл после пандемии. “Мы учим там эстрадному и академическому вокалу, гитаре, баяну, скрипке, виолончели. Музыкой ведь можно заниматься в любом возрасте!” – радуется певец.

А вот в личной жизни у него большие перемены. В июле прошлого года он был на седьмом небе от счастья и признавался, что живет с девушкой уже три года. “Свадьба у нас пока не намечается, но, надеюсь, когда-нибудь будет, – улыбается Кадыров. – Есть в планах и дети, но мы ведь предполагаем, а Бог располагает”.

Но теперь понятно: свадьбы не будет. “Мы расстались, это было обоюдное желание, и теперь я снова один, снова свободен”, – признался артист.