 

Снова свободен: Кадыров бросил невесту накануне свадьбы

01.11.2022, 16:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сегодня артисты жалуются на отсутствие работы. Но только не Эмиль Кадыров. “У меня концертов в последнее время стало в два раза больше! – радуется исполнитель. – Например, у меня есть свой продюсерский центр, в котором мы с учениками Александра Градского создали проект “Голоса Градского” и проехали с ним уже множество городов. Артисты выходят на сцену и славят своего великого учителя – что может быть прекраснее!”

При этом, как уверяет артист, вдова Александра Градского одобрила этот проект и исполнение песен мэтра. “Мы с ней все обсудили, обо всем договорились, она поддержала наше стремление сохранять память об учителе”, – пояснил Кадыров.

Продолжает работать и школа на Патриарших прудах, которую Кадыров открыл после пандемии. “Мы учим там эстрадному и академическому вокалу, гитаре, баяну, скрипке, виолончели. Музыкой ведь можно заниматься в любом возрасте!” – радуется певец.

А вот в личной жизни у него большие перемены. В июле прошлого года он был на седьмом небе от счастья и признавался, что живет с девушкой уже три года. “Свадьба у нас пока не намечается, но, надеюсь, когда-нибудь будет, – улыбается Кадыров. – Есть в планах и дети, но мы ведь предполагаем, а Бог располагает”.

Но теперь понятно: свадьбы не будет. “Мы расстались, это было обоюдное желание, и теперь я снова один, снова свободен”, – признался артист.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.06.22 / Из семян моркови, черного тмина и косточек граната: необычные или малоизвестные масла, которые очень полезны для кожи, волос и ногтей

03.06.21 / Лариса Гузеева поздравила Никиту Михалкова с днем рождения: подписчики обратили внимание на фото молодой актрисы, сравнив ее со Скарлетт О’Харой

07.04.22 / Андрей Макаревич стал отцом в четвертый раз

05.02.22 / Автомобильные эксперты составили ТОП самых необычных машин прошлого

16.06.22 / Скандалы: Частные комбинаты получали деньги от института им. Джанелидзе за питание несуществующих пациентов

18.09.21 / Легко застрять в позиции “нет” и избегать боли, но слово “да” изменит жизнь

05.10.22 / Мнение: Россия – не место для дискуссий

17.09.22 / СМИ: Канье Уэст закрутил роман с Кэндис Свейнпол

31.01.22 / Скандалы: Квартира напротив Кремля

07.07.20 / Мнение: Поклонского опять достают лохи-обманутые дольщики и “эта страна”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика