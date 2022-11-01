Александр Беглов случайно открыл новую планету Солнечной системы
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31 октября Александр Беглов посетил Пулковскую обсерваторию, где открыл выставку «300 лет отечественной астрономии».
После торжественной церемонии учёные показали губернатору современное оборудование, предназначенное для исследования космического пространства.
Беглов, который с детства интересуется астрономией, попросил специалистов дать ему возможность самостоятельно поработать на новейшем отечественном телескопе. Уже через 20 минут губернатору удалось открыть новую планету в Солнечной системе.
– Многие великие открытия были сделаны случайно, можно вспомнить Ньютона с яблоком или Флеминга с пенициллином. Также случилось и сегодня – Александр Дмитриевич оказался в нужное время в нужном месте и благодаря прекрасному образованию совершил великое открытие, – рассказал главный научный сотрудник обсерватории Андрей Голубенко.
О существовании неизвестной планеты между Марсом и Юпитером учёные подозревали давно, в фантастической литературе её называли Фаэтон. Но до сегодняшнего дня никому в мире не удавалось увидеть это небесное тело, так что Беглов по праву может считаться её первооткрывателем. Ведущие отечественные астрономы уже призвали номинировать губернатора Петербурга на Нобелевскую премию, а также избрать его академиком РАН.
Что касается названия новой планеты, то согласно действующим правилам, его должен определить человек, сделавший открытие. По информации нашей редакции, планета будет названа в честь Санкт-Петербурга.
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