Александр Беглов случайно открыл новую планету Солнечной системы

31 октября Александр Беглов посетил Пулковскую обсерваторию, где открыл выставку «300 лет отечественной астрономии».

После торжественной церемонии учёные показали губернатору современное оборудование, предназначенное для исследования космического пространства.

Беглов, который с детства интересуется астрономией, попросил специалистов дать ему возможность самостоятельно поработать на новейшем отечественном телескопе. Уже через 20 минут губернатору удалось открыть новую планету в Солнечной системе.

– Многие великие открытия были сделаны случайно, можно вспомнить Ньютона с яблоком или Флеминга с пенициллином. Также случилось и сегодня – Александр Дмитриевич оказался в нужное время в нужном месте и благодаря прекрасному образованию совершил великое открытие, – рассказал главный научный сотрудник обсерватории Андрей Голубенко.

О существовании неизвестной планеты между Марсом и Юпитером учёные подозревали давно, в фантастической литературе её называли Фаэтон. Но до сегодняшнего дня никому в мире не удавалось увидеть это небесное тело, так что Беглов по праву может считаться её первооткрывателем. Ведущие отечественные астрономы уже призвали номинировать губернатора Петербурга на Нобелевскую премию, а также избрать его академиком РАН.

Что касается названия новой планеты, то согласно действующим правилам, его должен определить человек, сделавший открытие. По информации нашей редакции, планета будет названа в честь Санкт-Петербурга.

—