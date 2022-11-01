 

Назван самый опасный мессенджер

01.11.2022, 15:20, Разное
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В мессенджере WhatsApp чаще остальных выявляются критические уязвимости, поэтому его стоит считать самым опасным сервисом для общения. Об этом заявил эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Андрей Слободчиков.

Недавно специалисты нашли в мессенджере ошибку, позволяющую злоумышленникам запускать произвольный код на устройстве и получать полноформатный доступ.

Однако и менее популярным сервисам, по словам эксперта, не стоит доверять на все сто процентов. Любой мессенджер может быть уязвимым, поэтому пользователям всегда стоит быть бдительными и внимательными.


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