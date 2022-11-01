 

“Это на всю жизнь”: больной внутренний орган обрекает Преснякова на страшные муки

01.11.2022, 10:20, Разное
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Совсем недавно российский певец Владимир Пресняков лежал в больнице под капельницами и лечил воспаление легких. А уже на днях выступил с сольным концертом “Все нормально” в столичном “Крокус Сити Холле”. Однако поклонники отметили, что у исполнителя вряд ли все действительно нормально, ведь выглядеть он стал не лучшим образом.

Скорее всего, сказалось недавнее лечение и отнюдь не безобидная болезнь. Терапевт Виктор Лишин предупредил артиста, что выходить на сцену сразу после пневмонии очень опасно. Идет большая нагрузка на дыхательную систему и голосовые связки, что может привести к новым осложнениям.

“Нужно удостовериться, что человек полностью восстановился. Для этого необходимо сдать анализы, сделать КТ. На снимке не должно быть остаточных изменений структуры”, – рассказал доктор.

Зачастую у перенесших пневмонию есть фиброз легких. У многих это остается на всю жизнь. Именно поэтому после болезни хотя бы неделю нельзя подвергать свой организм перегрузкам. К тому же, Владимир Пресняков имеет все шансы получить качественную медицинскую помощь. В отличие от жителей Челябинской области, которые остались совсем без врача, пишет Ura.ru.

Между тем сейчас забота о здоровье особенно актуальна, ведь даже на юге страны наблюдается нелетная погода, сообщает телеканал “360”.


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