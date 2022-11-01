Недоедание, проблемы с кожей и частое выщипывание: почему выпадают брови и как остановить этот процесс

Красивые естественные брови украшают лицо. Они делают взгляд более выразительным. Но иногда они начинают редеть. Волоски становятся тонкими и слабыми, а затем выпадают. Почему так происходит? В статье мы расскажем об основных причинах выпадения бровей и способах решения этой проблемы.

Недоедание

Неправильное и недостаточное питание может негативно сказаться на густоте бровей. Если организм получает мало питательных веществ, то волоски могут выпадать.

Для хорошего роста бровей необходимы следующие полезные вещества:

витамины A, C, E, B12 и D; цинк; железо; биотин; жирные кислоты омега-3.

Старайтесь ежедневно употреблять продукты, богатые этими нутриентами. Это поможет вам укрепить волоски и усилить их рост.

Проблемы с кожей

Причиной выпадения бровей могут стать дерматологические болезни, такие как псориаз, контактный дерматит, экзема. При них кожа становятся воспаленной и зудящей, на ней появляются высыпания.

Если очаг воспаления находится в области бровей, то это приводит к потере волосков. Решить такую проблему можно только с помощью врача-дерматолога. Он назначит специальные мази и другие местные средства, снимающие воспаление. После этого рост бровей восстановится.

Старение

С возрастом брови становятся менее густыми. Волоски истончаются и приобретают повышенную ломкость. Это естественные процессы, связанные с возрастными изменениями гормонального фона. После 40-45 лет у женщин снижается выработка эстрогена, а у мужчин – тестостерона.

Остановить процессы старения невозможно. Но вы можете замедлить выпадение бровей. Существуют растительные масла, которые способствуют росту волосков. Они содержат вещества, питающие волосяные луковицы.

Если местные средства не помогают, то можно прибегнуть к татуажу бровей. Современные техники этой процедуры дают эффект, максимально близкий к естественному.

Стресс

Стресс негативно влияет не только на психику. Частое психоэмоциональное напряжение ухудшает поступление кислорода в волосяные луковицы, а также изменяет гормональный фон.

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Старайтесь повышать свою стрессоустойчивость. При необходимости обращайтесь к специалисту. Это поможет вам сохранить брови.

Частое выщипывание

Выщипывание бровей направлено на то, чтобы придать им красивую форму и сделать аккуратными. Но некоторые женщины делают эту процедуру слишком часто. В долгосрочной перспективе это может привести к истончению бровей и выпадению волосков.

Чем чаще вы выщипываете брови, тем больше травмируется волосяной фолликул. В результате он может перестать функционировать. Это приводит к потере уже имеющихся волосков и прекращению отрастания новых.

Дайте своим бровям некоторое время отдохнуть от выщипывания. Наносите на волоски масло усьмы или репейное. Эти средства усиливают рост бровей.

Регулярно делайте массаж зоны бровей. Это улучшит кровоснабжение волосяных луковиц.

Когда рост волосков восстановится, старайтесь выщипывать брови как можно реже.

Заключение

Если у вас стали выпадать брови, то необходимо установить и устранить причину этого явления. Дополнительно вы можете использовать питательные масла, укрепляющие волоски и стимулирующие их отрастание.