Fox News – США поразила порочная практика политического насилия

Муж спикера нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси, на которого недавно напали в его собственном доме, — далеко не первая жертва политического насилия в Америке. Стране необходимо срочно преодолеть растущие в обществе противоречия, которые приводят к нападению на представителей власти, считает ведущий Fox News Трей Гауди.

Добрый вечер и спасибо, что присоединились к нам. Я Трей Гауди, и вы смотрите передачу Sunday night in America.

Я не знаю, видели ли вы когда-нибудь фотографии с места преступления, орудием которого был молоток. Но если видели, то никогда об этом не забудете. Травмы ужасают, но ещё сильнее поражает безнравственность поступка. Порочность, которая позволила человеку поднять молоток и ударить по голове невиновного.

Именно это произошло в Калифорнии с Полом Пелоси, мужем спикера (палаты представителей конгресса. — ИноТВ) Нэнси Пелоси. На него напали в собственном доме, и на неё бы тоже напали, если бы она там находилась.

Нам говорят, что мистер Пелоси выздоровеет и, возможно, полностью поправится физически. Но сможете ли вы когда-нибудь восстановиться, полностью восстановиться, зная, что кому-то настолько наплевать на вашу жизнь, что он готов ударить вас молотком по голове с намерением убить? Кости могут срастись, синяки — зажить, но вы никогда не восстановитесь полностью, когда столкнётесь лицом к лицу с порочностью.

И она стала лейтмотивом в американской политике. Угрозы и применение политического насилия увеличиваются. В чиновников стреляли на общественных собраниях и на благотворительных бейсбольных матчах. Детей и супругов федеральных судей расстреливали в их собственных домах. Судьи Верховного суда становились целями покушений. Толпы скандировали: «Повесить вице-президента!» К людям приставали в ресторанах, затем в вестибюлях на работе, а теперь напали на члена семьи в его резиденции.

Для подавляющего большинства из нас единственное оружие, которое мы когда-либо использовали в политическом дискурсе, — это сила убеждения и право голоса. Но есть небольшая группа, настолько лишённая разума или оторванная от реальности, настолько далёкая от приличий и морали, что они считают себя вправе применять насилие. И если мы знаем, что безумцы слушают, возможно, нам следует высказывать меньше безумных вещей.

И у нас должен быть план, план, который не ограничивается расследованием и последующим судебным разбирательством. Нам необходимо делать больше, а не просто реагировать на что-то жестокое и ужасное. Чтобы защищать друзей, не требуется политического мужества. Вопрос в том, хватит ли у нас политического мужества, чтобы защищать, физически защищать тех, с кем мы не согласны.

Ещё до того, как мы стали страной, адвокат из Массачусетса согласился защищать британских солдат, обвинённых в убийстве американцев. Друзья отговаривали его, утверждая, что он поступает политически неразумно, навредит собственной карьере, юридической практике и положению в обществе.

Но этот адвокат всё равно поступил по-своему. Он объяснил присяжным свой поступок тем, что скорее вынесет презрение всего человечества, чем увидит, как невинный человек будет осуждён или лишится жизни.

И оказалось, что его друзья ошибались. Этот человек, Джон Адамс, в итоге стал президентом Соединённых Штатов, несмотря на предостережения знакомых или, возможно, просто, возможно, потому, что он действовал, несмотря на все риски.

Возможно, именно это нам и нужно: чтобы наши лидеры поступали правильно, несмотря ни на что. Адамс сказал, что он скорее вынесет презрение всего человечества, чем увидит, как отнимают невинную жизнь. Что мы будем делать 250 лет спустя, чтобы уберечь наших предполагаемых политических противников от нападений, расстрелов или забивания молотком?

Дата публикации 31 октября 2022 года.