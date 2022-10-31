Мнение: В России рушится ювелирная отрасль

Мои знакомые ювелиры пребывают в мрачнейшем состоянии духа, многие готовятся закрываться после Нового года. Сейчас, в 2022, ювелиры работают по патенту и по упрощёнке, то есть платят весьма умеренный налог. Это нормально, так как ювелирные мастерские и магазинчики — это в массе своей малый бизнес, а малый бизнес государство считает нужным поддерживать.

Малый бизнес создаёт рабочие места, повышает уровень жизни населения и закрывает нишевые потребности промышленности. Также малый бизнес служит питательной средой, из которой вырастает средний бизнес. Польза малого бизнеса для общества и экономики настолько очевидна, что даже левые партии неизменно выступают в его защиту.

Государство, повторюсь, считает нужным малый бизнес поддерживать, и потому небольшие ювелирные компании до последнего времени пользовались льготами по налогам. Эти льготы с Нового года убирают, и налог моментально вырастает в несколько раз. При переходе на ОСНО ювелирам придётся платить дополнительно 20% НДС и 15% НДФЛ, причём даже не от своей части дохода, а от всей выручки целиком, так как накопленные запасы ювелиры покупали без НДС. Для тех, кто далёк от бухгалтерии — в декабре ювелиры платили, допустим, 10% от дохода, а в январе это будет уже 70%.

Переложить расходы на розничного покупателя тоже не получится. Во-первых, бюджеты розничных покупателей ограничены, а во-вторых, на крупный-то бизнес налоги не поднимают, большие ювелирные заводы и крупные розничные сети оставят цены прежними. На практике всё это означает, что малый ювелирный бизнес станет планово-убыточным, его придётся закрывать.

Проведу аналогию. Представьте, что вы взяли льготную ипотеку на 20 лет и платите 30 тысяч рублей в месяц. Внезапно государство говорит: мы отменяем льготную ипотеку, теперь вы будете платить 70 тысяч в месяц. Но это будет через год, а прямо сейчас платите банку по 120 тысяч в месяц, чтобы компенсировать те проценты, которую «недоплачивали» раньше.

Именно в таком положении оказались сейчас российские ювелиры. Кто-то в январе подаст на банкротство, так как не сможет расплачиваться с кредиторами. Кто-то тихо закроется, так как держать хлопотный бизнес ради того, чтобы получать околонулевую доходность, бессмысленно — уж проще тогда купить акции Газпрома и стричь купоны, не выходя из дома. Кто-то уедет из страны, кто-то попытается вернуться к работе по-чёрному. Выжившие перейдут в режим экономии: сократят персонал, урежут зарплаты, откажутся от планов по расширению.

Если бы у отрасли были объективные проблемы, — санкции Запада, например, затоваривание на мировых рынках, плохая погода или что-нибудь в этом духе, — ювелиры могли бы пожать плечами, закрыть свои мастерские и переключиться на другой вид бизнеса. Было бы больно, но не отнюдь не смертельно.

Катастрофа в том, что никакой объективной причины давить ювелиров нет. Наше государство наступило ювелирам на горло просто так, мимоходом — потому что не сочло их достаточно важными, чтобы учитывать данные им когда-то обещания. После февраля государство отменило НДС на слитки, чтобы народ активнее менял валюту на физическое золото, и под это дело решили заодно прижать ювелиров, чтобы те не могли пользоваться инвестиционным золотом для производства серёжек и колец. Предлог нелепейший — хотя бы по той причине, что стоимость золота в цене конечного изделия невелика.

Бизнес — это доверие. В нормальной ситуации бизнесмен открывает условную ювелирную мастерскую, рассчитывая, что правила игры не будут резко меняться. Он вбивает большую сумму в оборудование, в материалы, в ремонт и так далее, предполагая, что на протяжении 10-15 лет сможет вернуть вложения и хорошо заработать. В этом суть капиталистического договора: государство обещает не отнимать частную собственность, а бизнес взамен вкладывается в экономику государства. Теперь, когда государство объявило, что ограбит ювелиров в 2023, доверять государству ювелиры уже не будут. Кстати, наших ювелиров уже активно приглашают в сопредельные страны — в Армению, в Казахстан, в Узбекистан. Многие действительно поедут, так как они посвятили профессии всю свою жизнь, а работать в России в 2023 будет уже невозможно. Другие останутся, но сохранят злость и недоверие по отношению к государству на долгие годы. Поставьте себя на их место: что вы будете делать, если государство отберёт у вас квартиру без какой бы то ни было вины с вашей стороны? Наверняка вы решите не иметь больше с государством никаких дел, а если и иметь, то только в виде быстрых гешефтов с большой прибылью, как в приснопамятные девяностые.

Впрочем, эмиграция в сопредельные республики — не единственный вариант.

Несколько лет назад дальнобойщики возмущались системой Платон — прежде всего потому, что контроль многих заставил выйти из тени, докладывать государству о своих маршрутах. У ювелиров тоже есть свой Платон, его ввели с 2022 года, он называется ГИИС ДМДК. Там ювелиры обязаны учитывать каждое уникальное изделие. Система сырая и дырявая с точки зрения безопасности, но она всё же достаточно эффективна, чтобы сделать работу по-серому невозможной. После Нового года комбинация из ГИИС ДМДК и НДС поставит перед многими ювелирами заградительный барьер. Если они всё решат работать в России, им придётся вспоминать крепко забытые криминальные приёмы, работать по-чёрному и платить проверяющим щедрые взятки.

Пока что ювелиры ещё пытаются бороться за жизнь, предлагают внести поправки, которые смягчат нанесённый государством удар (ссылка).

Услышат ювелиров навряд ли — до приведения приговора в исполнение осталось всего лишь два месяца. Кроме того, основной вред уже нанесён. Знакомые с ситуацией предприниматели, — и в ювелирной отрасли, и в соседних отраслях, — уже сейчас отказываются от инвестиций в Россию, как минимум от длинных инвестиций. Нет смысла вкладывать в бизнес деньги и силы, зачастую здоровье, если государство в любой момент может по желанию левой пятки всё отобрать.

Я смеялся над санкциями, которые вводил против нас Запад, так как внешние санкции — всего лишь вызов, который взбадривает бизнес и делает его в итоге крепче. Санкции, которые вводят против нашего бизнеса наши же чиновники, гораздо опаснее. Они деморализуют предпринимателей, вынуждая их отказываться от работы в России. Далеко не все предприниматели эмигрируют, далеко не все будут ходить на митинги несистемной оппозиции — хотя эмоции ограбленных и понятны. Однако даже предприниматели, которые останутся в России и сохранят здоровый патриотизм, изменят свои планы. Ход мысли будет примерно такой: «как бы я не любил Россию, теперь я вижу, что вести серьёзный бизнес у нас невозможно. Займусь-ка я лучше спекуляциями или, может, подамся в наёмные работники. Я не такой дурак, чтобы позволить кинуть себя второй раз».

В ювелирном сообществе циркулируют две версии, объясняющие столь серьёзную ошибку властей. Версия первая — изменения пролоббировали крупные игроки, которые рассчитывают занять рынок, когда малый бизнес начнёт массово всплывать брюхом кверху. Версия вторая — жадность государства, желающего получить дополнительные 20-30 млрд рублей в виде налогов.

Лично я думаю, что оба фактора оказали некое влияние, однако более существенной стала всё же другая причина — некомпетентность. Решение убить ювелирную отрасль приняли далёкие от бизнеса чиновники, которые смутно представляли себе последствия своих действий. Они не видели ничего особенного ни в том, чтобы разово поднять налоги в несколько раз, ни в том, чтобы нарушить договор с бизнесом. Собственно, они и дальше ничего не увидят, так как ювелирная отрасль относительно невелика, а массовый мор ювелиров будет растянут по времени — ни шумных митингов, ни красивых кадров в СМИ ожидать не приходится. В 2023, возможно, государству даже удастся пограбить в плюс: перед закрытием бизнеса ювелиры всё же вынуждены будут заплатить изрядно налогов.

У нашего государства есть масса программ поддержки малого бизнеса: некоторые из них реально работают, что доказывает искренность намерений чиновников. Очень жаль, что ответственные за развитие малого бизнеса так и не поняли главного. Чтобы бизнес мог существовать, ему как воздух необходимы фиксированные правила игры. Хотите повышать налоги, без проблем, повышайте на 2% в год. Если же вы позволяете себе грабить бизнес, повышая налоги сразу на 200-400%, можете про поддержку малого бизнеса забыть. Подобные решения любую поддержку, которую только может придумать государство, полностью перечёркивают.