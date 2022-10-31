«Леденящее душу зрелище» — в Италии тысячи поклонников Муссолини устроили шествие, чтобы отметить 100-летие начала его диктатуры

В Италии около 4 тыс. человек, «симпатизирующих фашистам», устроили шествие по случаю 100-летия с начала его диктатуры, пишет Daily Mail. Как отмечает издание, это «леденящее душу зрелище» разворачивалось в коммуне Предаппио, где родился и был похоронен Бенито Муссолини.



AP

В Италии около 4 тыс. человек, «симпатизирующих фашистам», собрались, чтобы почтить память Бенито Муссолини по случаю 100-летия с начала его диктатуры, пишет Daily Mail.

Британский таблоид пишет, что это «леденящее душу зрелище» разворачивалось в коммуне Предаппио, где родился и был похоронен итальянский диктатор. Подняв руки в фашистском приветствии, тысячи участников марша пели, прославляя Муссолини. Они прошли к «склепу деспота», а также к месту его рождения.

Толпа с фашистскими флагами и в чёрных рубашках шла под выкрики «дуче, дуче, дуче» — почётный титул Муссолини.

Обращаясь к толпе, правнучка Муссолини Орсола сказала: «Спустя 100 лет мы всё ещё здесь, чтобы отдать дань уважения человеку, которого хотела эта страна и которым мы никогда не перестанем восхищаться».

На кладбище поклонники дуче выстроились в очередь, чтобы маленькими группами входить в его склеп.

Каждому из них вручили памятную карточку, подписанную его правнучками. На этой карточке была фотография улыбающегося Муссолини, высоко поднявшего руку в римском приветствии, а также надпись: «История подтвердит мою правоту».

Этим маршем, как напоминает Daily Mail, сторонники Муссолини отметили 100 лет с тех пор, как фашисты-чернорубашечники вошли в Рим и совершили государственный переворот, в результате которого дуче возглавил страну и правил ею 21 год.

Как отмечает таблоид, неспособность Италии полностью примириться со своим фашистским прошлым никогда не была более очевидной, чем сейчас.

В прошлом месяце в Италии было избрано самое правое правительство со времён Второй мировой войны. Однако новый премьер-министр Джорджа Мелони уже попыталась дистанцироваться от неофашистских корней своей партии, назвав этот период «чёрной полосой».

В пятницу антифашисты провели в Предаппио шествие, чтобы отметить годовщину освобождения города и не допустить марша фашистов точно в годовщину «похода на Рим», пишет Daily Mail.