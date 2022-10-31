Мнение: Второе пришествие

В политике есть эмпирическое правило – если политик возвращается во власть после ухода из нее, обычно ничего хорошего из этого не получается, и второе «пришествие» по сравнению с первым выглядит либо бледно, либо откровенно провально. Примеры – Наполеон, де Голль, кстати, тот же Путин (хотя он уходил с поста президента скорее номинально, но нет никаких сомнений – уйди он после первых двух сроков, память о себе он бы оставил куда как более добрую.) Жизнь всегда дает один полный шанс, а вот второй шанс обычно гораздо слабее первого. Второе премьерство Черчилля в 50 годы мало кто не то что помнит, но и знает о нем, хотя он отсутствовал во власти буквально пять-шесть лет.

Лулу да Силва пришел к власти второй раз после перерыва. Пришел на фантомных воспоминаниях, как при нем было ничего себе так. (Кстати, при нем было совсем не очень, но плохое забывается, особенно, когда очень хочется забыть). Нюанс в том, что и время правления да Силвы в прошлый раз было другое, вместе с да Силвой оно не вернется. Поэтому, скорее всего, второе президентство Лулу да Силва будет по сравнению с первым скорее провальным, что, возможно, даже неплохо, так как вместе с ним тень этого провала будет преследовать его идейных сторонников – латиноамериканских леваков-глобалистов, насмерть вкрученных в давосский проект переустройства мира.

То что мир необходимо переустраивать и переформатировать, сомнений нет. Но два имеющихся проекта – китайский и давосский – по своему зверству и бесчеловечности явно не то, что хотелось бы видеть. Уж лучше нынешний хаос, чем такое антигуманное во всех смыслах будущее. В хаосе возможен хоть какой-то шанс, хотя и цена пребывания в нем крайне высока.

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