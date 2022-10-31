 

Мнение: Донос из СИЗО

31.10.2022, 13:06, Разное
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Уголовное дело в отношении бывшего мера Елабуги и бывшего ректора Казанского университета Ильшата Гафурова сегодня уже мало кому интересно.

Про мытарства Гафурова в тюремной камере не рассказывают федеральные телеканалы и мало пишет федеральная пресса.

За делом Гафурова продолжают следить разве что только в Татарстане.

Признаюсь, мне это дело тоже уже не очень интересно. И я бы не стал возвращаться к этой истории, если бы Ильшат Гафуров не вспомнил полковника МВД Олега Артелина. И не выдвинул против уже давно покойного офицера полиции очень серьезные обвинения.

Я знал Олега Адольевича Артелина. И поэтому не могу отмолчаться.

Расследование «Комплекс возвращается», опубликованное еще 3 октября 2012 года.

PS Традиционно выложил видео не только на YouTube, но и в Rutube. И как обычно напоминаю:  подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки!

Источник: Ирек Муртазин


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