Хорошо выглядят – Личное мнение

Какие всё же были красивые люди раньше. Зависла тут над древнегреческими статуями и оторваться не могла.

При этом, заметьте, не было фитнеса, продвинутых методик эффективного тренинга, прочих благ.



Фото: Соцсети

А выглядят хорошо.

А может, вот именно из-за того, что не было благ цивилизации в виде удобного стула за компьютерным столиком, в котором ты сидишь скрючившись, потому они и красивы?

В машине ты сидишь в нескончаемой пробени. Приехала в офис, бегаешь на каблуках, гробя вконец позвоночник, или опять скрючилась перед компом. Дома — диван перед телеком. Тоже ничего хорошего, с точки зрения пользы для тела.

В итоге, ничего странного в том, что большинство скрючено к 30 годам, а к 40 трудно найти человека со здоровой спиной.

Вместе с тем, есть эффективные методы лечения спазмов и болей в спине. Одна из них — методика Cordus&Sacrus.

Это самый понятный, доступный, эффективный способ лечения болей в спине и профилактики заболеваний позвоночника. Сама методика Cordus&Sacrus создана у нас в России — челябинским нейрофизиологом Юрием Корюкаловым и командой неврологов.

У нас она пока малоизвестна. А вот жители Западной Европы и Северной Америки лечат по нашей российской методике свои спины уже более 10 лет. За это время в 48 странах продано 150’000 аппаратов Cordus&Sacrus.

Эффективность Cordus&Sacrus клинически и научно проверена в Санкт-Петербургской клинике при Российской Академии Наук. По данным мировых продаж, эффективность методики — 96-98%.

Cordus&Sacrus включает в себя занятия с аппаратами и специальные упражнения. В основе методики — гравитационная терапия. Сами занятия безопасны, так как сила воздействия аппаратов определяется весом человека, а аппараты имеют адаптивную анатомическую конструкцию.

Анатомические вершины аппаратов погружаются в околопозвоночные мышцы на 3 см и расслабляют их. За счёт этого спазм — основная причина болей — уходит.

Прямых аналогов такой глубокой проработки мышц, как Cordus&Sacrus, нет нигде в мире, что позволило запатентовать технологию даже в США. Для сравнения: глубина воздействия на мышцы во время массажа или сеанса мануальной терапии — до 1 см, а тут — три!

Первые пять занятий с аппаратами могут быть в спазмированных участках болезненными. Это нормально — значит, методика работает.

При хронических и запущенных заболеваниях позвоночника эффект от Cordus&Sacrus накопительный и проявляется в полной мере только через 6-8 занятий. Важно не бросать лечение и продолжать занятия с перерывами через день.

Cordus Vibro — новинка с режимами вибротерапии. Аппарат ускоряет лечение болей в спине, снимает стресс, улучшает сон и помогает даже в запущенных случаях.

Другая новинка особо хороша для женщин — Sacrus Physio с вибрацией и микротоковой нейростимуляцией.

Микротоковая стимуляция за день до наступления менстурации или в её самом начале минимизирует застой крови в органах малого таза. Это предотвращает развитие тяжести или болезненности.

Аппарат эффективно помогает также при ущемлении седалищного нерва, устраняет боль в области крестца и таза, помогает восстановиться после родов, улучшает лимфодренаж в ногах и животе. Лучший способ лечения и профилактики заболеваний позвоночника для тех, кто ведет сидячий образ жизни: офисных работников, водителей, «удалёнщиков» и остальных.

Многие пациенты отмечали положительные влияние Sacrus и на мужское здоровье. Аппарат снимает спазм, за счёт чего восстанавливается нормальный кровоток и нервная регуляция в органах малого таза.

Также методика Cordus&Sacrus способствует улучшению и восстановлению женского здоровья сразу в нескольких направлениях:

Общее самочувствие. Занятия по методике благотворно влияют на гормональный фон женщины, в результате чего улучшается качество сна, восстанавливается нервная система.

Подготовка к зачатию. Cordus&Sacrus улучшают кровоток и лимфодренаж, стимулируют вегетативные процессы, устраняют зажимы и компрессии в области таза. Занятия по методике в период планирования беременности улучшает кровообращение, а также подготавливают таз будущей мамы к родам.

Восстановление после родов. Аппараты Cordus&Sacrus существенно ускоряют процесс восстановления таза и позвоночника после родов, снимают нагрузку с грудного и поясничного отдела (которые перегружены из-за того, что молодая мама постоянно носит малыша на руках). Результат занятий по методике отражаются не только на здоровье и самочувствии женщины, но и на её фигуре. За счёт улучшения лимфодренажа, быстрее уходит «послеродовой» живот, восстанавливается талия и силуэт.



Кстати, заниматься по методике Cordus&Sacrus не просто полезно и эффективно, но и удобно. Особенно для молодых мам, у которых нет времени (или даже возможности) на посещение массажистов, фитнес-залов или йоги (кстати, многие из тех, кто использовал Sacrus Physio на йоге, высоко оценили эффект и теперь используют аппарат дома).

Заниматься с Cordus&Sacrus можно дома, в любое удобное время (например, пока спит малыш). Сеансы не отнимают больше 15-20 минут в день, не предполагают существенной физической нагрузки (можно заниматься, даже если не выспалась и очень устала).

Если пользоваться двумя аппаратами одновременно — и Cordus, и Sacrus — результат лечения быстрее и на 40% эффективнее. Потому что прорабатываются сразу 2 проблемные зоны: мышцы спины и поясницы.

Цена одного аппарата Cordus — 3’900 рублей. Как 2-3 сеанса массажа и мануальной терапии. Только за массаж нужно постоянно платить, а аппараты покупаются один раз и на всю жизнь. Причём пользоваться можно всей семьей.

Если методика не поможет в течение месяца, вам просто вернут деньги. Хотя за 10 лет продаж в 48 странах вернули менее 2% аппаратов. Из 150’000 проданных! Такая статистика как раз и подтверждает эффективность Cordus&Sacrus.

Узнать о методике подробнее и заказать Cordus&Sacrus можно на официальном сайте. Доставка по России бесплатная. По коду MIROAU22 — скидка 10%.

Не предназначен для лечения заболеваний. Перед применением требуется консультация врача. Имеются противопоказания.

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